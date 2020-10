Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Den e di 38 sesion di ECLAC

Dialuna 26 pa diaranson 28 e tuma luga e di 38 session di e Economic Commission for Latin America and the Caribbean, ECLAC cu e aña aki a hiba como tema ‘Challenges for the Caribbean to build back better’. E sesionnan aki, mirando e situacion actual cu Covid rond di mundo, a wordo haci virtual.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes tabata tin e honor di representa Aruba na e conferencia di ECLAC y a elabora riba e ambicionnan agresivo cu Aruba ta aplica pa reactiva nos economia y nos turismo: ‘No solamente pa recupera bek, sino pa recupera miho’.

“Ta hopi importante pa sigui reuni y conecta apesar di e circumstancianan actual cu Covid-19 a ocaciona den e region. Bida den nos region y di ciudadanonan a wordo interumpi severamente door di e pandemia aki. E realidad duro aki a conduci na un determinacion y un compormiso firme y fuerte pa recontrui, y esaki ta rekiri accion pa transformacion. Aruba ta compromete pa sigui traha enfocando riba innovacion y desaroyo sostenibel poniendo semper e ser humano central. Determina pa recupera di e crisis aki, mas fuerte, mas resiliente y mas inclusivo.

Hasta den e temponan aki cu a bin riba nos sin previo aviso, Aruba a mustra fortalesa y solidaridad. Gobierno a haci un yamada urgente di accion y a uni nos ciudadanonan pa participa den nos esfuerso pa desaroya nos plan di innovacion y recuperacion economico. E resultado a consolida e direccion comun di Aruba pa cu e Agenda 2030 di e SDGs. Ta garantisa nos ambicionnan no solamente pa recupera bek, sino pa recupera miho, mas fuerte, mas resiliente y mas inclusivo.

Traha hunto ta e unico manera pa avansa pa recuperacion y alcansa e Metanan di Desaroyo Sostenibel, SDGs. Y esaki ta loke Aruba a haci hunto cu nos partnernan.

Pa Aruba, esaki kiermeen un transformacion pa un modelo di turismo sostenibel.

Nos a desaroya protocolnan di siguridad, salud y otronan cu a permiti Aruba habri bek su fronteranan cautelosamente y yama nos turistanan bon bini na un manera sigur. Tambe, Aruba ta e hogar di e hotel cu mas certificacion ecologico di Caribe, Bucuti & Tara Beach Resort, cu ta e prome hotel di mundo cu a gana e prestigioso premio ‘Global United Nations 2020 Climate Action Award’, cu a wordo anuncia oficialmente e siman aki. Aruba ta estableciendo un standard mundial den e industria di hotel y turistico y ta señalando e efecto positivo cu e sector por tin y mester tin pa combati cambio climatico.

Tambe Aruba ta adresando su vulnerabilidadnan structural y existente cu iniciativa y reformanan clave pa pone su plan di recuperacion den accion.

Nos ta fortaleciendo nos capacidadnan institucional publico y transparencia, na mes momento cu nos ta creando un gobierno mas agil cu un enfoke riba e-Government, incentivo economico y solucionnan sostenibel.

Pa recupera miho, nos mester adapta un manera nobo di pensa. E esfuersonan pa recupera aki ta demanda inversionnan financiero solido.

Mi ta felicita ECLAC pa e trabounan fundamental den e desaroyo di diferente iniciativa di financiamento. Aruba ta spera pa intensifica nos asosacion den e region y cu e esfuersonan di recuperacion den henter e region di Caribe tambe wordo intensifica”.

