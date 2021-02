Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Danki na dvg y tur cu ta traha den e localidadnan di vacuna

E siman aki, tawata comienso di vacunacion masal di ciudadanonan di 60 aña bay ariba cu ta hopi importante den e cuadro di combatimento di e crisis di Corona. Prome Minister Evelyn Wever-Croes den cuadro di esaki, ta gradici tur esnan cu ta trahando pa e proceso cana bon pa asina por logra vacuna mas tanto hende posibel pa dia.

Gobierno di Aruba a percura pa un plan pa registra y brinda e vacuna na un manera profesional, eficiente y lihe. E proceso ta bay full digitalisa for di registracion caba. Y e servicio di DVG y tur cu ta trahando na e diferente localidadnan di vacuna, incluyendo studiantenan di Colegio EPI su unit Salubridad y Servicio, ta profesional y optimal. Tambe tin e ‘Mobiele team’ di DVG cu ta bay casnan di cuido pa duna e grandinan vacuna.

Aruba ta vacunando. Dia di diaranson a cera cu 18822 ciudadano cu a registra; 8022 ciudadano riba 60 aña a registra; 2935 persona a haya vacuna; 1820 persona cu a haya vacuna ta riba 60 aña.

Prome Minister: “Danki na e personal dedica cu ta atendiendo tur e proceso di vacunacion. E servicio ta profesional y hopi amabel. Esey ta laga tur hende sinti mas trankil. Tin hopi elogio tambe di esnan cu a ricibi e vacuna pa e servicio bon y eficiente cu nan a ricibi”.

Ta haci apelacion riba henter comunidad, porfabor registra! Bo por haci esaki via e app di DVG of bay cualkier MFA y nan ta yuda bo registra eynan. E ta importante pa registra pa asina bo ta den e sistema. Pa esnan cu ta riba 60 aña y of tin cualkier condicion di salud, porfabor registra pa wordo vacuna lo mas pronto posibel. Si bo tin duda bo por consulta cu bo dokter di cas y laga e conseha bo si ta prudente pa bo tuma e vacuna of no. Na tur e yiunan, ban yuda nos grandinan y tur esnan den grupo vulnerabel pa nan por registra y bin na remarke pa tuma e vacuna.

“Nos ta haci esaki pasobra nos kier reconstrui nos pais bek, nos kier nos Aruba bek manera e tabata antes prome cu Covid, pasobra nos ta stima nos mes nos famia y Aruba”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.

