Prome Minister Evelyn Wever-Croes, na final di su anuncio durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba diabierna mainta, a toca tambe e tema di confiansa expresando e sintimento cu tin hende poco poco ta perde confiansa den Gobierno mientras cu otronan constantemente ta haci tur posibel pa crea desconfiansa den Gobierno. Prome Minister a expresa,

“E Gobierno aki a demostra un biaha mas cu ora nos bisa algo, nos ta haci’e. Nos a compromete nos mes desde e prome momento cu e palabra aanwijzing a cay, cu nos no ta bay den welga di hamber ni yora, nos ta lora manga y traha y dialoga y sinta na mesa. Si nos mester debate duro nos lo haci’e pero cu respet.

Awe, Aruba por mira y sinti cu e trabou duro ey, e respet cu Gobierno a inculca, e confiansa cu Gobierno a duna na nos profesionalnan pa guia Gobierno den esaki, ta duna resultado cu awe Aruba no a haya un aanwijzing. Mi ta bolbe confirma y pidi esnan talves cu a perde confiansa, bo por confia e Gobierno aki trankilmente. Nos ta bisa loke nos ta haci y nos ta haci loke nos ta bisa y e interes di e pais Aruba ta na prome luga.

Personal pa mi, awe ta un dia hopi particular pasobra como persona, un trayectoria aisna no tabata facil. E menasa di aanwijzing personalmente tabata algo hopi pisa. Sinembargo awe mi ta bisa Dios ta grandi y un biaha mas ta keda proba cu ora bo tin un curason husto y bo ta pone interes di pais Aruba na prome luga manera cu nos ta pone, cosnan bon so ta pasa.

Pabien Aruba awe y danki no solamente pa e sosten profesional cu nos a haya pero danki na tur esan cu a resa pa nos y duna nos palabranan di animo di conseho y oracion. Danki Aruba pa e sosten y confiansa den Gobierno”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa.