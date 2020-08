Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Cumbre virtual cu hobennan prosesional

Diahuebs ultimo Premier Evelyn Wever-Croes a organisa un cumbre virtual cu hobennan profesional, relaciona cu e negosacionnan cu Hulanda. E interes pa e cumbre aki tabata hopi grandi y e participantenan a haya hopi informacion. E cumbre a wordo televisa y a wordo sigui pa miles di persona. A describi e problemanan financiero cu Covid a causa pa Aruba. Pa prome biaha den historia Gobierno a mira su entradanan baha cu 80% y mes momento a haya ta cubri hopi mas gasto pa yuda sector priva. Hopi ta e companianan cu tabata core e riesgo di kibra y p’esey mesora Gobierno a prepara tres proyecto pa yuda nos comerciantenan pa evita consecuencianan mas serio pa tur. E ayudo di Gobierno tabata e subsidio di salario di 60% na tur doño di trabou cu wordo afecta pa e crisis, pa asina nan por paga salario di trahadonan, e asistencia financiero FASE na esnan cu perde nan trabou y e ayudo financiero di Afl. 4.000 na empresanan chikito y mediano. Director di Finansas sr. Derrick Werleman a indica cu e problemanan financiero debi na Covid lo no ta e aña aki so, sino otro aña tambe. E aña aki nos lo mester a marca un surplus di 40 miyon florin, pero awor debi na Covid nos ta premira un deficit 1.100 miyon florin debi cu entradanan a cay afo. Gobierno a dicidi di no solamente yuda comerciantenan di sector priva, manera menciona ariba, pero ademas di carga e deficit di AZV y SVB. Tur esaki ta montantenan hopi grandi, y p’esey ta causa e deficit asina grandi. E deficit aki mester wordo cubri door di busca fiansa. Gobierno a cuminsa busca e fiansa riba mercado internacional pero e mercado a cuminsa cera mesora cu Covid a bira un pandemia local. Asina mes Gobierno di Aruba a logra presta un parti di mercado internacional y mercado local y tambe un parti di Hulanda. Awor falta 682,4 miyon florin ainda y pa esaki mester acudi un biaha mas na Hulanda. Pa otro aña, 2021, ta premira cu mester di 579 miyon florin pa financia. E fiansa aki por wordo haci normalmente na diferente forma. Aruba por purba busca financiamento na mercado internacional. Esaki no ta solamente hopi dificil, casi imposibel, pero tambe lo ta contra un interes hopi mas halto. Hulanda ta ofrece e fiansa aki na 0%. Si Gobierno di Aruba haya un banco cu kier financia mes, mester pidi aprobacion na RijksMinisterraad segun Statuut y no ta sigur cu Hulanda lo duna e aprobacion aki. Tin hende a sugeri pa Aruba presta placa na IMF of Worldbank, pero esaki no ta posibel pasobra IMF ni Worldbank ta presta Aruba placa door cu nos ta parti di Reino Hulandes. Premier a segura e participantenan cu Gobierno ta sigui den negosacion pa asina yega na un formula cu Hulanda cu ta den beneficio di tur ciudadano di nos pais. E hobennan a keda sumamente agradecido cu nan a wordo envolvi y por a participa y duna nan opinion. Ta obvio cu nos hobennan ta hopi interesa den e topico aki y ta consciente di e problemanan serio cu nos pais ta pasando aden.

“Hunto nos lo enfrenta e retonan y nos lo surpasa nan”, Premier Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

