3 di maart ta “World Hearing Day”, e dia mundial cu nos ta para keto na cuido di oido y e importancia di oido. Prome Minister Evelyn Wever – Croes a enfatisa cu oido y cuido di oido, ta algo cu ta hopi cerca di su curason considerando cu el a eherce hopi trabou boluntario riba e tereno aki desde prome cu el a drenta politica. Prome Minister Wever – Croes na e ocasion a inicia bisando: “Pami ta un honor awe hunto cu Minister di Salubridad Dangui Oduber pa ricibi e directiva di Quota International of Aruba. Nan a trece na nos atencion algun punto cu ta hopi importante, entre otro con por conscientisa hendenan pa cuida nan oido pero tambe nan e necesidad pa enfoca riba e aspecto di oido na pia di trabou ( hendenan cu traha hopi ora cu zonidonan hopi halto).” Premier a splica cu ora bo nace, bo ta nace cu mas di 1 miyon ‘haarcellen’ cu ta particulanan hopi chikito den bo horea. Pero na momento cu bo wordo exponi na zonidonan hopi fuerte of hopi largo, e haarcellen ey ta muri y no ta bin nunca mas.

Esaki ta pone cu ora hende bira mas grandi e tin mas problema cu oido cu ora e tabata mas jong. Awendia nos muchanan ta wordo exponi na zonidonan hopi mas fuerte y otronan talbes no asina fuerte, pero hopi largo a traves di headphones cu nan ta pone na nan horea cu tambe por tin su efectonan negativo. Prome Minister a sigui bisa cu e ta hopi contento cu colega Minister Dangui Oduber a indica cu den su plan nacional di prevencion, e tin atencion pa esaki y a invita Quota pa ta parti di e plan aki. Concluyendo Premier Wever – Croes su mensahe ta, ‘Ban para keto riba con importante nos oido ta. Nos oido ta conecta nos cu resto di mundo. Na momento cu bo no tin bo oido mas, bo no ta conecta. Bo ta wordo desconecta y hopi hende ta cay den isolacion. Awor ta momento cu nos por protege nos mes di e zonidonan hopi duro, of di zonidonan menos duro pero largo. Cuida bo oido paso esey ta locual bo mester pa conecta cu resto di mundo.’

Comments

comments