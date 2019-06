Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Cu reforma fiscal niun momento lo kita hende for di trabou

For di oposicion, un biaha mas tin griteria pa bruha tera pa loke ta trata Reforma Fiscal. Gobierno di Aruba ta lamenta cu oposicion ta malinformando y gañando pueblo un biaha mas implicando cu Reforma Fiscal lo conduci cu lo kita hende for di trabou. Sinembargo, esaki no ta berdad. Reforma Fiscal lo trece reparticion husto di e peso di Impuesto entre esnan cu schouder mas hancho y esnan cu schouder mas smal. Reforma Fiscal lo trece reparticion husto entre uzarionan cu ta uza mas y esnan cu ta uza menos. Reforma Fiscal lo trece alivio den e formalidad y exigencianan cu cumplimento di belasting ta encera.

Prome Minister a expresa di ta di comprende e pakico oponentenan ta bira nervioso pa motibo cu e cambionan aki ta loke nan tambe por a haci pero pa falta di curashi politico no a hacie y tampoco nunca nan tawata kier a duna pueblo alivio cu e Reforma Fiscal ta bay trece. Reforma Fiscal ta e cambio husto.

Tur hende por a mir’e caba ora cu a baha e Loonbelasting. Den prome fase di Reforma Fiscal a baha e tarifa di Loonbelasting y Inkomstenbelasting na unda cu 30 mil hende no ta paga mas Inkomsten y Loonbelasting, mayoria ta pensionado. 25 mil hende cu tin salario mas halto cu Awg.2.300 pa luna a haya reduccion di tarifa di Inkomsten y Loonbelasting. Fin di januari, por a sinti e prome diferencia aki na unda cu e trahadonan por a bay cas cu mas placa den nan cartera.

Grondbelasting a baha. Cu Reforma Fiscal, a bin e siguiente cambionan den Grondbelasting:

BALOR DI PROPIEDAD ENTRE 0-120.000 FLORIN:

Esnan cu tin un propiedad cu un balor entre 0-120.000 florin, no ta paga grondbelasting mas. E tarifa ta 0%. Esaki ta conta pa 10.700 contribuyente: 0% di residentenan priva na Aruba no lo paga Grondbelasting.

BALOR DI PROPIEDAD ENTRE 120.000 – 250.000 FLORIN:

Esnan cu tin un propiedad cu un balor entre 120.000 – 250.000 florin, e tarifa ta baha cu mita, y e tarifa ta bira 0,2%. Esaki ta conta pa 17.779 contribuyente: 60% di residentenan priva na Aruba a conoce rebaho di Grondbelasting.

BALOR DI PROPIEDAD ENTRE 250.000 – 500.000 FLORIN:

Esnan cu tin un propiedad cu un balor entre 250.000 – 500.000 florin, e tarifa ta 0,3%.

Esaki ta conta pa 8.996 contribuyente: 30% di residentenan priva na Aruba NO a conoce cambio di Grondbelasting.

BALOR DI PROPIEDAD ENTRE 500.000 – 750.000 FLORIN:

Esnan cu tin un propiedad cu un balor entre 500.000 – 750.000 florin, e tarifa ta 0,4%.

Esaki ta conta pa 3.098 contribuyente: 10% di persona a conoce aumento di Grondbelasting. E cantidad ta wordo parti den 2:

1. 1859: 6%: A conoce aumento entre 0 – 500 florin

2. 1239: 4%: A conoce aumento di mas cu 500 florin

Gobierno di Aruba, despues di e alivio cu a trece pa pueblo cu Loonbelasting y Grondbelasting, awo ta trahando riba e siguiente fase di Reforma Fiscal.

“Aruba ta pasando den momentonan financiero hopi dificil y esaki ta danki na e mal maneho y desicionnan pober cu e Gobierno anterior, e Gobierno di Mike Eman a haci pa enrikece esnan rond di nan y pobrece e resto di pueblo. Reforma Fiscal a bin pa draai esaki bek y reparti e peso di impuesto riba tur ciudadano, caminda cu tur cu ta gana placa, mester paga nan impuesto, di lo contrario lo tin multa halto mara na esaki. Cu Reforma Fiscal, esnan cu ta gana menos placa lo paga menos impuesto”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

