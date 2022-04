Dialuna mainta, durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a elabora riba e leynan di consenso pa Aruba, esta Rijkswet Aruba Financiel Toezicht. (RAFT) y Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) y a duna splicacion amplio riba ambos ley.

Rijkswet Aruba Financiel Toezicht. (RAFT):

Raft ta bay rigi e supervision financiero di Aruba. Loke ta wordo haci door di CAFT lo sigui wordo haci pa CAFT cu e cambio cu lo no ta basa riba un ley di nos Parlamento sino un ley di consenso di Reino. Un ley di consenso di Reino usualmente ta mas dificil pa sali for di dje. E RAFT ta inclui tres norma cu ta puntonan cu Aruba y Hulanda a palabra cu lo cumpli cu nan.

Begrotingsnorm di un porciento di GDP:

Easki ta e norma cuanto e defecit of surplus mester ta tur aña. Den e caso aki, Hulanda a impone riba Aruba pa acepta un porciento di surplus cada aña. “Esaki lo ta un surplus cu Aruba por logra pasobra Gabinete Wever-Croes a logra surplus caba prome cu Covid. Sigur e un porciento aki ta realisabel sinembargo na e momentonan aki mesora, nos ta kere e no ta. Pero den sigur dos aña, mester ta asina leu cu Aruba mester por realisa un porciento of mas di surplus. E surplus aki lo bay yuda nos paga nos debe bek”, Prome Minsiter a duna di conoce. E debe di Aruba ta mil miyon florin di loke a presta solemente durante e pandemia. Un surplus di un porciento ta 50 miyon florin. Un porciento no ta suficiente pa paga e debe dus e surplus mester aumenta.

Personeelslasten norm

Esaki ta e percentahe maximo di e gastonan di personal. E palabracion ta cu esaki lo ta 10% di GDP. Esaki ta un norma cu IMF ta aplica tambe riba otro paisnan den region. Na e momentonan aki, Aruba ta un poco riba (rond) di 11% di GDP. E palabracion ta cu den 5 aña Aruba mester yega 10 % di GDP na 2027. E 11% ta basa riba recorte di salario. Den proyeccion di Gobierno ta tene cuenta cu lo bay duna e recorte bek pa despues bahe y yega na e 10% di GDP. Gobierno ta trahando riba e maneho y den esaki no ta inclui e retiro masal di personal. Mas bien e lo inclui mas eficiencia den Gobierno.

Schuldenlasten norm

Na 2040, Aruba mester baha su debe y yega na 50% di nos debe. Esaki, Prome Minister a menciona, tambe ta realisabel pero mester tuma pasonan importante pa por logra esaki. E normanan aki ta inclui den e Raft. Nan no ta den e Laft of den e protocolnan cu tin. Esakinan ta normanan nobo. Di otro banda, Aruba ta wordo permiti atrobe pa inverti. Desde inicio di Gabinete Wever-Croes I na 2017, Hulanda a bin cu condicionnan nobo pa Aruba, na unda cu Gobierno no por a inverti. Normalmente, ta Gobierno ta ‘set the tone’ pa inversion y despues inversionnan priva tambe por sigui. Cu e Raft, ta wordo permiti atrobe pa inverti sin tin mester di bay den construccionnan di PPP cu a causa Aruba hopi daño. “Raft tin aspectonan bon y tambe ta contene aspectonan cu ta dificil. Personalemente, pa mi e parti di mas dificil ta e ‘Begrotingsnorm’ di un porciento pa aña 2023. Mirando cu e deficit di e aña aki ta hopi grandi, e stap di e deficit di e aña aki pa un porciento di surplus pa otro aña ta hopi grandi. Sinembargo e ley ta inclui e posibilidad pa desvia for di esaki. Por haya un excepcion riba e regla aki”, Prome Minister a duna di conoce.

