Durante e conferencia di prensa cu a tuma luga na oficina di BRA, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce cu pa cu e pasada di e mal tempo, Gobierno y Crisis Team a aplica e plan di horcan na unda cu a basa nan mes riba esaki pero tambe riba e experiencia y conocemento di nos profesionalnan den e ekipo di crisis.

E prome mandatario di Aruba a remarca cu e no ta kere cu Aruba a actua mucho apresura ni tampoco mucho laat pa tuma desicionnan cu a tuma. A actua na e momento husto y a pone medidanan husto y necesario cu mester a wordo poni na e momentonan ey.

“Claro cu tin hende cu lo kier cu a tuma decision y medidanan hopi mas prome mientras cu otronan no tawata kier a mira medida mes y ta cuestiona e motibo pa cua mester a bin cu medida. Manera cu tur cos den bida, y den e caso aki tambe, no por complace cu tur hende. Importante ta cu nos a basa nos mes riba nos plan y a wordo guia door di Nacional Hurricane Center”, Prome Minister a enfatisa.

Nacional Hurricane Center a pone Aruba riba status di ‘Warning’. Mesora Crisis Team a actua di acuerdo cu a plan. Den esaki, Aruba a cumpli responsabelmente cu loke cu mester a wordo haci pa informa pueblo y percura pa tur cos cana bon pa e siguridad di nos ciudadanonan.

Den e tereno pa un preparacion pa un horcan, Prome Minister a indica, semper e conseho ta ‘Planifica pa lo peor’. Implicando e maneho aki, por sali gana di aglo asina. Desde dialuna, a anuncia cu pa diaranson 8or, e tormenta lo pasa mas cerca di nos isla. Esaki tawata e caso tambe. E mas cerca aki tawata 90 kilometer zuid cu a yuda miho pa pasa door di e tempestad. Tambe, a anuncia cu pa 10or di diaranson anochi, e pio lo pasa caba. Esaki ta loke cu a tuma luga tambe.

Prome Minister a duna di conoce cu e unico cos cu na e momento ey no por a predici ta e daño cu lo a ser causa pa e tempestad y cuanto tempo lo tawata tin mester pa recupera di esaki. Y awor, nos sa e contesta riba esaki.

“Y nos ta contento cu awe nos no ta den e posicion di bisa pueblo cu nos ta lamenta cu nos no a tuma accion pasobra nos no a spera y planifica pa lo peor. Nos a tuma e precaucionnan necesario”, Prome Minister a bisa.

Prome Minister a enfatisa: “Nos ta den temporada di horcan cu a cuminsa e luna aki y ta sigui te na november. Nos a pasa den un bon prueba na fin di e prome luna. Ta hopi importante pa nos tur ta prepara pa esaki. E tempestad a pasa nos bay. Realmente nos ta bendiciona. Pero ban keda alerta”.

Prome Minister na final, a gradici tur integrante di Crisis Team, DOW pa nan profesionalismo, dedicacion y sacrificio pa sirbi nos pueblo bou di circumstancianan hopi dificil. Un biaha mas nan a demostra di ta prepara pa enfrenta e condicionnan aki di naturalesa. Tambe Premier a gradici prensa cu tambe a hunga un rol importante pa tene nos pueblo informa. En especial, un danki na TeleAruba cu tawata disponibel henter ora pa comunica cu comunidad.