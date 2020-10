Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Corporate governance code, pa garantisa integridad den companianan y intitutonan di Gobierno

Durante e reunionnan den Parlamento dialuna riba e topico di integridad, Premier Evelyn Wever-Croes a elabora riba e 10 pilaranan pa garantisa integridad den Gobierno.

CORPORATE GOVERNANCE CODE:

E di tres pilar ta Corporate Governance Code y ta garantisa integridad den companianan y institutonan di Gobierno. Gabinete Wever-Croes no kier a limita na integridad, bon gobernacion y transparencia solamente den e aparato gubernamental, pero expande esaki tambe den institutonan di gobierno, manera sui generis, serlimar, ATA, y companianan estatal.

Aruba ya caba tawata tin un Corporate Governance Code tempo di ex-Minister Edison Briesen, pero esaki ta bastante anticua. Aruba mester di uno mas actualisa y cu ta ancra den ley y cu un bon sistema di supervision.

Comision Corporate Governance Code tin como representantenan sr. Jossy Lacle cu ta ex director di WEB, sr. Freddy Refunjol, y sra. Helen van der Waal. Un partner hopi importante den esaki tambe ta Banco Central.

A traha un prome concepto di un ley cu ta na DWJZ, cu ta un ley macro cu ta regla proceduranan den e institutonan y companianan. Por ehempel pa evita cu Gobierno ta bay mete den maneho di e companianan.

Pa duna algun ehempel, den pasado Gobierno di AVP a instrui Utilities pa paga pa periodistanan amigonan di e gobierno biaha cu e gobierno, a instrui RdA pa paga cantidad di biahenan y gastonan personal di ministernan, a instrui Utilities y RdA pa pone den e contractnan laboral “golden handshakes” absurdamente halto, desviando di e Corporate Governance Code existente.

“Na momento cu Gabinete Wever-Croes a drenta gobierno a pone un stop inmediato na e sorto di cosnan aki y a compromete nan mes di ta respeta Corporate Governance Codes.

Pa evita esaki pasa den futuro atrobe, ken sa un dia AVP bolbe bek na mando, e ora mester tin un ley pa preveni esaki pasa. E ley aki lo mester bay Parlamento manera cu DWJZ caba cu e leynan mas urgente aworaki den cuadro di crisis”, Prome Minister a enfatisa.

Na mes momento Prome Minister a encarga e Comision di Corporate Governance Code pa cuminsa traha riba e ley ‘normering topinkomen’ cu ta e Wever Croes Norm y cu ta na Raad van Advies awor pa bin Parlamento. E ley aki ta limita e salario di directornan di companianan estatal na 130% di e salario di Minister President, e salario nobo, dus esun corta cu 25% cual tambe ta un di e condicionnan di Hulanda.

“Aruba ta den crisis y pa e motibo aki companianan estatal mester sirbi pueblo mustrando solidaridad. Directornan cu tawata tin salario di 22.375 manera Parlamentario Richard Arends a haya for di Mike de Mesa e tempo ey. Esey ta 180% di salario di Minister President cu ta un suma hopi halto y cu pa colmo ta bin di un compania cu no tawata haya entrada, pasobra nan tawata sa cu Citgo lo no por a garantisa esey. Esaki ta e tipo di abusonan cu mester caba y Gabinete Wever-Croes ta determina pa caba cu nan”, Prome Minister a duna di conoce.

Prome Minister a indica cu Gabinete Wever-Croes a cuminsa aplika e ley caba, apesar cu e no a yega Parlamento ainda. Tur vacatura nobo tin cu cay bou di e Wever Croes Norm aki, y ta wordo publica asina. Berdad tin menos interes pa e funcionnan e ora, pasobra e pago ta menos lucrativo, pero esnan cu solicita ta acepta e salario cu ta wordo ofreci. Elmar y Utilities a bay asina, y RdA ta e siguiente pa bay asina.

“Gabinete Wever-Croes ta “Lead by example” y no mester warda e ley bin pa cuminsa actua asina. Esaki ta un ehempel di ‘walk the talk’ cu ta pone maneho di integridad riba e bon caminda, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa.

Comments

comments