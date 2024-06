Diabierna ultimo, Prome Minister Evelyn Wever-Croes tabata presente na e ceremonia di firmamento di e contrato entre Compania Arubano di Petroleo (CAP) cu Andicuri Oil & Gas Exploration VBA (AOGX), cu ta un subsidiario local di Armstrong International LLC (“AI”), pa e exploracion, desaroyo y producion di hidrocarburos den e area maritimo di Aruba.



Prome Minister a splica cu e compania Armstrong tin un historia excepcional den exploracion y a yega di descubri varios campo di petroleo enorme den pasado. E compania ya caba a haci hopi investigacion y a yega na e conclusion cu tin hopi cos di petroleo y gas rond di Aruba cu nan ta haya hopi interesante. Tambe, riba nan propio cuenta, a haci tur e inversion necesario pa haya tur e datos pa haci investigacion. Pa e siguiente 18 lunanan nan ta bay busca mas datos, mas informacion, y cuminsa bora pa wak si nan por haya algo den e awanan teritorial di Aruba. Si nan logra haya, nan lo bay over na explora y saca e gas y petroleo, pa asina nan cuminsa proces’e y bende, cual lo ta un entrada hopi grandi pa pais Aruba.Prome Minister a indica cu e acuerdo aki ta uno hopi importante, pasobra e ta diversifica e economia, mirando cu Aruba no por keda depende solamente riba turismo. Gobierno ta haciendo nan maximo esfuerso pa Aruba ta mas fuerte y resiliente, y un stap importante ta pa diversifica e economia, y den e area di energia lo por logra esaki.E contrato aki, no tin niun gasto pa Gobierno, pero e compania Andicuri si ta bay paga belasting, y un suma anual di 375 mil dollars na e compania Arubando di petroleo, cu ta un compania estatal pa asina nan por haci exploracion den e 18 lunanan nos dilanti.

“Mi Mester bisa cu nos ta cautelosamente optimista mirando cu anteriormente ya a purba caba di busca gas y petroleo, pero no a haya nada. Aruba no tin nada di perde cu purba un biaha mas, mirando cu e compania aki ta pensa cu si tin, y lo busca esaki riba nan propio gastonan. Si logra haya gas y petroleo, Aruba lo tin un pilar economico nobo cu lo crea mas cupo di empleo, specialmente pa nos hobennan cu ta studiando den e ramo aki. Tambe e lo ta un entrada pa gobierno, haciendo Aruba hopi mas stabiel financieramente y economicamente.

Mi kier gradici Minister Glenbert Croes, pa su vision, determinacion y empeño, compania Arubando di Petroleo, y na señor Armstrong di Armstrong International LLC (“AI”), pa kere den Aruba” Prome Minister a expresa.