Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Centro di control di cacho

Diaranson 1 di juli mainta, a tuma luga e inauguracion di e Centro di Control di Cacho. Prome Minister Evelyn Wever-Croes na e ocacion a splica pakico awo cu Aruba ta pasando den temponan hopi dificil, bin cu e centro aki y kico ta e prioridad pa bin cu algo asina awor aki mientras tin cosnan por ta ta mas importante pa atende y cu sigur tin hopi mas prioridad. Pa Gobierno di Aruba, e interes general tin prioridad. E problematica di abuso y negligencia di cacho tambe ta interes general y necesidad pa tur hende awor.

Cachonan di caya manera nos ta yama nan criyoyamente, ta causa molester na tanto residentenan local como turistanan. Sea bo ta doño di un mascota of no, bo lo wordo afecta pa e situacion actual. P’esey ta importante pa nos soluciona e problematica di cacho riba caya mas lihe posibel. Cu e inauguracion di e centro aki, ta e prome paso pa soluciona y of alivia e molester cu cachonan ambulante por causa ciudadano y turistanan. Awor Polis tambe por actua segun e ley cu ta na vigor desde aña 2015 y hiba cachonan cu ta wordo haya riba caya na e Centro di Control di Cacho.

Un otro ventaha di e centro aki ta cu por cuminsa tambe cu e proceso di elimina loke nos ta yama ‘kill cage’ cu lamentablemente a bin den existencia door di doñonan di mascota iresponsabel. Esaki pa hopi aña a duna Aruba mal nomber tanto bou nos mesun hendenan pero especialmente bou turistanan.

Aruba su turismo ta basa den gran parti di turistanan di Merca.Ya algun aña caba e turistanan aki ta activo riba e tereno di cuido di cacho riba caya. Varios a logra adopta nos cachonan di caya y bay Merca bek cu nan, algo hopi bunita. Ta trata aki mas tanto di nos ‘repeat visitors’, pues esnan cu ta carga nos economia, y ta stima nos pais.

Pero nan frustracion y tambe critica riba Gobierno tabata crece cada dia mas, mirando cu Gobierno mes no tabata haci nada. Y p’esey Gabinete Wever-Croes a compromete pa trece cambio pa asina sigui cu e lucha contra abuso y negligencia di bestia na Aruba.

Un aña pasa a cuminsa cu e plan nacional pa atende e problematica di cacho na Aruba. E plan a wordo aproba den Conseho di Minister, y mesora e comision a cuminsa traha y awe esaki a bira realidad. Debi na e crisis di COVID e ehecucion di e plan a sufri retraso, pero COVID no mester sigui stroba nos di pone atencion na cuido di nos bestianan tambe.

E trabounan a wordo coordina den tres diferente ministerio mas. Prome Minister a gradici su coleganan Minister Dangui Oduber, Minister Andin Bikker y Minister Marisol Lopez-Tromp. Tambe Prome Minister ta gradici e profesionalnan y tur cu a duna nan aporte pa awe nos ta aki. Pero principalmente Prome Ministter ta gradici e stakeholders cu pa hopi aña a percura pa esaki, nan mes, nan so, riba nan propio forsa.

“Compasion pa bestia, ta directamente conecta cu e bondad di caracter y ta wordo bisa cu esun cu ta cruel cu bestianan, no por ta un bon hende. Na e forma con un pais y su ciudadanonan ta trata e bestianan, bo por midi e bondad di e ciudadanonan y e grandesa di e pais. E ta refleha e progreso moral di un pais. Cu e centro aki, Gobierno ta duna e prome paso den nos lucha contra abuso y negligencia di bestia.

Mi kier a pidi abo, amante di mascota y abo tambe cu no ta amante di mascota, pa ban hunto pone man y yuda e comision di accion aki. Asina den un esfuerso comun nos por logra resolve e problema di cacho y di pushi na Aruba. E ta un comienso. Nos no ta caminda cu nos mester ta, pero nos ta riba e bon caminda. Mi ta garantisa bo cu Gobierno lo sigui haci su parti pa duna autoridadnan e hermentnan necesario pa por actua debidamente contra abuso y negligencia di bestia. Mi ta conta cu abo tambe, por favor, pone bo parti”, Prome Minister a expresa den su discurso na ocacion di inauguracion di e Centro di Control di Cacho.

