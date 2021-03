Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Celebracion 10 aniversario Centro di Desaroyo di Hende Muher

Centro di Desaroyo di Hende Muher, CEDEHM, dialuna riba Dia Internacional di Hende Muhe, a celebra nan 10 aña sirbiendo comunidad di Aruba. E actividad di celebracion aki a tuma luga na Cas di Cultura. Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna un discurso di empoderacion na unda cu el a inicicia su discurso felicitando tur hende muhe riba e dia special aki.

“Pabien na tur hende muhe, y danki di curason na hende muhe y hende homber pa boso sosten. Berdad, con tempo a cambia desde un aña pasa y awor. e pandemia aki a dal nos tur duro. Prome cu e pandemia, nos tabata bayendo bon, y mi ta contento cu prome cu e pandemia nos a tuma e pasonan corecto cu awor ta yudando nos enfrenta e pandemia miho.

Awe riba e Dia Internacional di Hende Muhe, nos ta para keto na e posicion di hende muhe den nos comunidad. Hende muhenan ta fuerte, y por enfrenta cualkier cos. Hende muhenan ta recupera lihe di golpinan di bida, pasobra nos ta resiliente. Hende muhenan den liderazgo ta exitoso, pasobra hende muhenan ta trece cualidadnan na mesa, cu ta yuda den gobernacion of dirigi cualkier empresa. Hende muhenan ta innovador, pasobra nos ta busca solucionnan nobo pa problemanan.

Mi ta kere cu especialmente durante e ultimo aña aki, e pandemia a demostra cu nos tur mester tabata mas fuerte pa por enfrente, mas resiliente pa recupera di dje, y mas innovador pa busca otro sorto di solucion. Y hende muhenan a sobresali den esaki. Y mi ta hopi orguyoso di mira e papel importante cu hende muhenan a desplega.

E aña tras di lomba no tabata facil, sigur cu no. Pero hunto nos a enfrenta tur e retonan, y nos ta saliendo di nan, poco poco, un pa un,

Mundialmente e pandemia a afecta hende muhe y muchanan desproporcionalmente mas. Mas hende muhe a perde trabou, cu hende homber, y mas ta na riesgo pa perde trabou. Na Aruba tambe.

P’esey nos mester tene cuenta cu esaki den plannan di recuperacion. Mi ta haciendo un apelacion internacionalmente, pa no solamente enfoca riba e posicion di hende muhe, sino pa pone extra fondo disponible den e plannan di recuperacion, pa sosten na hende muhenan.

Si awor nos no pone extra atencion y extra esfuerso pa fortifica e posicion di hende muhe durante y despues di e pandemia, tur e esfuersonan cu nos, y esnan prome cu nos a y ta haciendo pa empodera e hende muhe, por bay perdi.

Mi a haci e apelacion ey caba, y lo mi ripiti esaki na Nacionnan Uni fin di e siman aki den e conferencia di e “Commission on Status of Women”.

RIBA UN NOTA MAS PERSONAL

E aña tras di lomba tawata uno hopi pisa. Y tin mas hende cu usual, ta bisa cu nan no por mas. Pa mi tambe e tabata hopi pisa, pa cu trabou y personalmente.

Mi a haya mi ta dirigi e peor crisis cu nos pais a pasa aden. Y mes momento, mi mester a despedi di mi unico subrina cu a fayece cu 11 aña di un enfermedad genetico.

Momentonan hopi dificil. Loke ta traha pa mi, ta cu mi ta busca un balansa. Un balance entre famia, trabou, practica mi fe y servicio na comunidad.

Y loke mas a yuda mi ta e sosten enorme cu mi ta haya di tur hende, hasta di esnan cu no conoce mi, of no ta di acuerdo cu mi. E sosten aki ta enormemente poderoso, p’esey, cada biaha cu bo tin chance pa sostene un otro hende muhe, haci’e. E ta realmente hopi poderoso.

Y mi no ta gaña, tin ora mi animo ta baha. Ora mi sinti animo abou, tristo, rabia, mi ta scoge pa no ta negativo, mi ta scoge pa wak e cosnan di e banda positivo. Pasobra ora bo tin e bril NEGATIVO bisti, unico cos cu bo ta wak ta obstaculo y problema. Ora bo bisti e bril POSITIVO bo ta wak oportunidad y solucion.

Si bo no por wak cosnan positivo, wak rond di bo. Irespecto kico por ta pasando den bo bida, semper semper tin cosnan bunita cu bo por ta agradecido pa nan.

Ami ta pensa mesora na nos enfermeronan y dokternan riba Cuido Intensivo, of sala B3, caminda pashent di Covid ta wordo hospitalisa. Ora mi corda y mira con duro nan ta lucha pa scapa bida di otro, ta yena mi cu gratitud. Of ora mi mira maestronan con nan ta lucha pa duna les bou circumstancianan asina dificil, esey mi ta hopi agradesido pe. Asina mi por menciona hopi ehempel mas. Ora bo ta sinti cu animo ta abou, hisa e animo. Pensa riba cosnan positivo.

E aña tras di lomba tabata duro, pero nos tin hopi perspectiva nos dilanti. Como pais nos a enfrenta retonan grandi den pasado, y nos a surpasa nan, y nos lo surpasa esakinan tambe. Dicon? Pasobra nos ta stima nos mes, nos ta stima nos famia y nos ta stima Aruba.

Awe riba Dia Internacional di Hende Muhe, mi kier laga bo cu e pensamento aki.

No warda pa un otro yena bo di felicidad. Si abo ta feliz of no, no ta depende di otro, e ta depende di bo mes. No ta otro hende tin cu cende bo luz, pa bo briya. Bo mes mester cende, ABO ta e solo cu mester briya. Una bes bo cende e luz, una bes bo dicidi cu ta ABO ta e solo cu mester briya, no tin nada pa stroba bo.

Y bo no mester paga e luz di otro pa esun du bo briya mas. Tin luga den henter universo pa nos tur briya nos luz. Asina ta, dicidi cu abo ta e solo cu mester briya, y no tin nada pa stroba bo”.

Prome Minister a termina su discurso gradiciendo CEDEHM pa tur nan trabounan duro y esfuersonan pa contribui na un miho comunidad, mas fuerte y mas resiliente.

