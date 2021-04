Prome Minister Evelyn Wever – Croes: ‘Ban para hunto y construi e fundeshi cu nos kier mira Aruba riba dje’

A pesar cu Gobierno a anuncia e prome pasonan di flexibilisacion di reglanan di Covid entrante dialuna 26 di april, Premier Wever – Croes ta haci apelacion na comunidad pa sigui cuida pasobra e virus tey ainda. Cerando un siman, Prome Minister ta laga atras un mensahe pa nos comunidad enfatisando pa nos ta solidario cu otro y para hunto y construi e fundeshi cu nos kier mira Aruba riba dje.

“Solidaridad ta ora cu ta para cu otro den e lucha pa hiba bo pais dilanti. Mi ta convenci cu si nos ta solidario cu otro y yuda otro, nos por saca nos Pais dilanti. Esaki no ta un garantia, pero locual cu si ta garantisa ta, cu si nos ta dividi nos ta fracasa.

Claro cu por tin diferencia di opinion politico y/of otro diferencia di opinion, pero e no ta kita afo cu e amor cu nos cada uno ta sinti pa nos Pais Aruba mester por permiti nos pa ta solidario un cu otro. Yuda uno cu tin menos of cu mester di mas atencion y/ of conseho di con pa cuida su mes miho.

A sacrifica hopi y a haci hopi desde maart aña pasa. Tin hende a perde tur cos, tin hende a perde un ser keri y tin hende a perde nan entrada. No ban benta tur esaki afo simplemente pasobra ta fada of cansa. Ban sigui cuida y ban sigui mantene nos mes na regla pasobra ainda tin hopi trabou grandi pa haci.

Comunidad por mira cu tin mas desaroyo, tin mas turista ta drentando Aruba cu ta mas cu aña pasa y casi mesun hopi cu 2 aña pasa. Ademas tin perspectiva pa mehoracion den lunanan nos dilanti, ta mira desaroyo den infrastructura y desaroyo economico cu ta creando cuponan di empleo. Vacunacion tambe ta bayendo bon y ta mira e luz na final di e tunnel, pero pa un poco tempo ainda, e ta necesario pa sigui cuida.

Ban para hunto y construi e fundeshi cu nos kier mira Aruba riba dje. Un fundeshi fuerte, un fundeshi solido! Semper tin tempo pa diferencia di opinion politico, pa campaña y pa Gobiernonan nobo talves di otro constelacion y talves no. Pero e fundeshi cu nos crea hunto pa Aruba, esey lo saca nos di e pandemia aki. Ban sigui cuida, pa bo mes pa bo famia y pasobra bo stima Aruba”.

