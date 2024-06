Diasabra 1 di juni den Compleho Deportivo Nadi Croes-Crismo Angela, a tuma luga e gran apertura di Weganan Escolar (WE) 2024. E Weganan Escolar (WE) Aruba 2024 a cuminsa dia 1 di juni y ta clausura dia 15 di juni na Joe Laveist Sport Park na San Nicolas.



WE Aruba ta un proyecto di Ministerio di Enseñansa y Deporte y IBISA cu e meta pa promove deporte bou di e alumnonan di scol preparatorio, basico y secundario cu lo competi den diferente disciplina manera futbol, volleyball, beach tennis, badminton, “kids athletics”, WE Baile y e aña aki a introduci un deporte nobo, WE Mente. Mas di 1000 alumno di 42 scol ta participa na WE 2024; 14 scol preparatorio, 20 scol basico y 8 scol secundario.Prome Minister Evelyn Wever-Croes presente pa e ocasion a dirigi palabra durante e bunita ceremonia di apertura.“Weganan Escolar ta un actividad hopi importante. E ta fomenta abilidad y oportunidad pa nos muchanan y hobennan. Cada deportista mas ta un hoben menos riba caya. Deporte ta trece union den e scolnan y ta trece union entre e alumnonan y unionnan asina ta loke Aruba tin mester pa nos sigui bay padilanti. Nos pais a demostra cu ora nos uni forsa, ora nos para hunto den un meta nos ta logr’e. Cu union nos a logra nos Status Aparte, cu union nos a logra sali di e pandemia y a traves di deporte nos ta uniendo mucho mas y p’esey mi ta considera e wegannan escolar aki di suma importancia pa e desaroyo di nos pais.Den nomber di henter e pueblo di Aruba mi ta gradici colega Endy Croes, IBISA, Lotto pa Deporte, y tur esnan cu a haci e evento grandi aki posibel. Mi ta invita e pueblo di Aruba pa bin duna sosten na nos muchanan y hobennan durante e dos simannan di competencia. Exito na tur 1300 deportistanan cu lo competi e dianan aki!”, Prome Minister a expresa.