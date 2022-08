Manera conoci, Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta na Hulanda pa motibo di un vakantie cu e mandatario a tuma despues di un temporada fuerte di trabounan. Sinembargo, desde cu el a yega Hulanda, Prome Minister a probecha pa atende cu varios tema di importancia pa nos pais especialmente riba e tema financiero.

Prome Minister a reuni cu Secretario di Estado Alexandra van Huffelen y cu señor Gradus di CAft. E reunionnan a bay bon specialmente e reunion cu Gradus. E meta ta pa delibera kico ta loke cu Aruba mester haci pa evita un ‘aanwijzing’. Aruba, claro, Prome Minister a expresa, no por haci tur loke CAft kier pa Aruba haci. “Nos no por sigui tur recomendacion di CAft sin cu esakinan ta haci demasiado dolor na nos comunidad y esaki pa mi tawata importante pa trece dilanti”.

Prome Minister a expresa cu Aruba ta pasando den momentonan hopi dificil, costo di bida ta halto. Pandemia a laga Aruba den un situacion dificil y e guera di Ukraina a afecta Aruba basta hopi. “Di tempo cu e guera a inicia na comienso di aña, mi a anuncia cu probablemente nos lo no sinti e efecto directo di e guera. Pues cu Aruba lo no wordo bombardia etc. Pero si Aruba lo sinti e efectonan indirecto. Y aworaki, Aruba ta sintiendo e efectonan aki cu subida di prijs di gasolin, companianan WEB y Elmar a indica cu nan mester hisa nan prijsnan tambe sino nan companianan ta kibra. Esaki ta trece un presion hopi grandi”.

Prome Minister a expresa cu tawata importante pa splica Hulanda kico tur ta e embarcadura di e guera di Ukraina y e recuperacion di Covid cu Aruba ta aden. “Mi a splica nan cu nan no por pone mas presion riba nos pasobra e pueblo no por carga mas”.

PUNTO DI ACCION

Prome Minister a duna di conoce cu den e deliberacionnan, a fiha algun punto di accion cu Gobierno di Aruba lo tuma y ya caba ta trahando riba nan y asina evita pa Aruba haya un ‘aanwijzing’ y pa e punto aki bin riba agenda di Conseho di Minister di Reino fin di e luna aki.

“Mi tin pa bisa cu ni Aruba ni Hulanda kier pa Aruba haya un aanwijzing y durante e deliberacionnan ta sinti cu tin espacio pa yega na otro pa evita cu lo yega asina leu. Esaki riba su mes ta un bon noticia aunke cu esaki no kiermeen cu nos a keda cla. Pero tin deliberacionnan andando pa asina Evita cu Aruba ta haya un ‘aanwijzing’”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.