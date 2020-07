Prome Minister Evelyn Wever Croes: Aruba y Hulanda ta na mesa pa delibera riba e condicionnan nobo

Premier Evelyn Wever-Croes a yega Aruba bek diasabra atardi despues di un estadia di 48 ora na Hulanda.

“HOPI CANSA PERO SATISFECHO”

Premier a duna di conoce cu e ta satisfecho riba e resultadonan te cu awor, na prome luga pasobra Aruba a demostra di a cumpli cu tur e condicionnan di e di tres tranche di e fiansa. Cu excepcion di e ultimo condicionnan cu ta apenas 4 dia prome nan a wordo ricibi.

Den nomber di Gobierno di Aruba Premier a informa Hulanda cu Aruba no por acepta e condicionnan manera cu nan ta awor. El’a duna dos motibo.

Na prome luga, e procedura. Den 4 dia ta imposible pa duna un compromiso politico pa dos rijkswet, y ademas, no a cana e caminda pa yega na consensus. Tabata mas bien “Take ot or leave it” y esey no ta consensus. E di dos motibo ta pasobra e ley di reino di e entidad caribense di reforma (abreviacion na Hulandes ta CHE) ta mina e autonomia di e paisnan den e forma cu e ta awor.

ARUBA TA CUMPLI CU E CONDICIONNAN

Hulanda su posicion ta cu si e paisnan Aruba, Corsou y Sint Maarten no acepta e condicionnan, lo no duna e fiansa. Premier di Aruba a protesta contra esaki. Si Hulanda nenga e peticion di Aruba pa fiansa, esaki ta un falta di reconocimento di e sacrificio y dolor di e pueblo Arubiano, cu a cumpli cu tur condicion te awor. E hecho cu ta apenas awor a manda 218 pagina na condicion, no ta culpa di Aruba. Aruba tin derecho di tuma su tempo pa studia e documentonan pa despues tuma un decision. Y eventualmente yega na un consensus.

DIFERENCIA ENTRE ARUBA Y CORSOU / SINT MAARTEN

Hulanda a reconoce cu tin un diferencia entre Aruba di un banda y Corsou y Sint Maarten na otro banda. Hulanda no kier a haci e distincion aki, pa mas facil pa nan. Aruba, Corsou y Sint Maarten realmente tin hopi similaridad, pero realidad ta cu mester tene cuenta cu e diferencianan.

Hulanda a reconoce cu Aruba ta cumpli cu tur demas condicionnan – algo cu tanto Premier Rutte como Secretario di Estado Knops a reconoce publicamente den nan conferencia di prensa – y a expresa tambe confiansa den e Gobierno di Premier Wever-Croes. A base di esaki Hulanda a dicidi di sigui e trayecto di negosacion cu Aruba pa mira si ta yega na consensus.

Premier Wever-Croes a expresa: “Nos no ta contra supervision, tampoco extra supervision. Nos ta compronde cu si Hulanda ta bay presta nos mas placa, cu nan lo kier mas supervision. Nos no ta contra reforma, nos propio plannan di reforma ta bay mas leu cu e ‘plan’ di Hulanda riba algun punto. Nos ta contra e forma con a trata e tema aki.

Awor tin un apertura, y nos a cuminsa mesora cu negosacionnan y lo tene cuenta cu nos posicion. Dentro di algun dia nos ta spera di por yega na otro.

Un otro punto positivo ta cu awor e documentonan a wordo publica, y nos a manda nan mesora pa Parlamento di Aruba.

Pues tin un apertura, cu no tabata tin siman pasa prome cu mi a biaha. Mi ta satisfecho cu locual nos a logra te cu awor, maske nos no ta cla ainda. Mi ta keda optimista”.

TEST DI COVID

A base di e protocolnan vigente, Premier mester a haci e test di Covid na Aeropuerto Reina Beatrix y mester a warda den cuarentena pa haya e resultado. Mientras tanto e resultado a drenta y ta negativo, pues Premier Evelyn Wever-Croes por sali di cuarentena. Dialuna awor e lo duna un conferencia di prensa.

