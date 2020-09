Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Aruba ta den un siman hopi interesante y importante den cual tin un plan a y un plan b

Nos ta habri un siman hopi interesante. Na comienso di siman pasa tawata tin hopi reto pa por cumpli cu e obligacionnan financiero di pais Aruba. Esey tawata na momento cu nos a wordo informa cu Hulanda a cambia su condicionnan pa cu e fiansa na ultimo momento. Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce cu Hulanda a cambia e condicionnan di tal forma cu nos lo a perde como Awg. 130 miyon simplemente pasobra nan a cambia e carta di condicionnan cu tawata aplicabel cu nan a duna den prome instante compara cu di dos biaha. E cambio aki ta pasobra cu den e prome carta Hulanda a bisa cu Aruba lo haña Awg 204 miyon pa juli, augustus y september y diripente den e ultimo carta di 4 di september, Hulanda a cambia esaki pa juli, augustus, september, oktober y November, pa e mesun suma di Awg 204 miyon. Prome Minister a expresa cu Hulanda no a consulta cu Gobierno di Aruba prome y esaki tin consecuencia hopi grave pa Aruba.

“Mi a contact Hulanda mesora y a wordo notifica cu nan no ta bay fia nos e placa mas y a forsa nos asina pa nos mes bay busca fiansa. Na e momento cu nos a bay busca nos a tuma nota cu tin interes riba mercado local financiero atrobe pa Aruba y e siman aki nos ta bay mira si berdad nos ta logra yega e suma aki cu nos tin mester. Mientrastanto fin di siman pasa Hulanda a bin bek y bisa cu nan a recapacita y realisa nan eror y nan ta dispuesto toch pa presta nos e 2 lunanan ey cu nan a kita di nos, pero cu nos tin cu cana un procedura pe. Nan a referi na un procedura via CFT. Esaki ta un procedura cu nos a cuminsa cu ne for di 2 siman caba kiermeen cu ya nos a encamina pero cu ta tardando hopi na man di Hulanda”, Prome Minister a duna di conoce..

Prome Minister a sigui bisa cu e siman nos dilanti ta un siman hopi interesante pasobra nos tin plan A y plan B. Plan A ta pa sigui den negociacion cu Hulanda. Hulanda a indica cu nan ta dispuesto di presta Aruba tur e 5 lunanan aki, pero ainda tin e cuestion di diferente condicionnan riba mesa y ainda nan tin di contesta si nan ta bay acepta e dos lunanan cu nan a scrap den prome instante. Hulanda a indica siman pasa cu nan ta disuesto pero Gobierno no a haya un contesta definitive ainda. Aruba ta den espera di esaki. Si Hulanda bisa cu nan ta dispuesto pa fia Aruba pa tur e 5 lunanan e ora bo por bisa cu Gobierno por sigui papia di dje.

Plan B ta cu nos mercado financiero local mes. E siman aki Gobierno lo mira cuanto interes tin ora cu e deadline yega di e bononan cu Gobierno a emiti y e ora lo mira si plan B ta un alternativa. Berdad plan B ta mas caro cu plan A, pero e no ta mas caro cu loke Aruba ta custuma. Di otro banda plan B ta algo cu nos mester awor paso awor Aruba mester paga e gastonan di cuido medico, di FASE y di loonsubsidie di e luna aki. Ta hopi urgente pa Aruba haña e placa, y si tin cu paga un poco mas interes pa esaki, Gobierno mester hacie. Hulanda a forsa Gobierno pa tuma e paso aki ora nan a nenga Aruba e fiansa manera a wordo palabra.

“E siman aki ta interesante pasobra e ta un siman cu ta mustra cu tin opcion atrobe. Nos no ta mara na un plan pero nos tin otro opcion y nos mester pone ambos den balance y mira kico ta miho pa pais Aruba. Pero ta urgente si pa haña e placa y no por sinta warda pa tende di Hulanda. Ban mira e siman aki kico ta bay pasa, si nos ta haña contesta di Hulanda of nos ta haña contesta di mercado local financiero, pero en todo caso como Gobierno responsabel nos a traha un plan A y B y e responsabilidad cu nos ta carga ta pa percura cu Gobierno por cubri su gastonan di Gobierno y di sector priva. Tin hopi comerciante ta depende di loonsubsidie, di e sosten di Gobierno pa nan tambe por cubri nan gastonan. Esaki ta un luz na horizonte cu cosnan ta mehorando pa Aruba. Gobierno su meta ta pa tin un maneho responsabel”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

