Dialuna mainta durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a cuminsa cu enfatisa cu Aruba ta den pleno recuperacion. Nos ta mirando cu e efectonan devastador di e pandemia ta kedando atras. Nos turismo ya caba a surpasa e nivel di prome cu e pandemia. Pa loke ta entradanan di turismo, aworaki nos ta na 118 % caba compara cu prome cu e pandemia. Nos economia ta creciendo. Pa aña 2023 a premira cu nos economia lo surpasa y lo ta na 101.1% di e situacion cu e tawata ta prome cu e pandemia y cu un crecemento economico cu a worde premira di 4.5% pa e aña aki y ta pendiente di e cifranan exacto di esaki cu dentro di poco lo wordo informa, pero sip or bisa cu nan ta bayendo miho di loke cu a wordo spera.

Cu e crecemento economico tambe, por mira cu cuponan di trabou a wordo crea. Mas di 1500 mama y tata di famia a haya trabou. E cifra di desempleo prome cu pandemia tawata na 5.2%. Durante e pandemia, e cifra di desempleo a subi ta na 8.8% y esaki awo e ta na 6.5%. Nos por mira cu e cifra ta bahando di e percentahe cu e tawata prome cu e pandemia pero no a yega ainda na e nivel cu e tawata na 2019 indicando tambe cu ainda tin trabou pa haci y tin plannan concreto pa logra pa mas hende haya trabou. E situacion social di nos pais ta dificil. Apesar di esaki, 24 cas social a worde entrega na 2022 y ta trahando 48 cas social mas pa wordo entrega prome cu fin di 2023.

Nos finansas tambe ta bayendo den e bon direccion cu un surplus pero mas importanta ta e proyeccionnan cu tin pa diferente aña tambe ta indica surplusnan. Gobierno a tuma e decision cu no solamente kier recupera pa bay bek na e nivel di prome cu e panemia, pero recupera miho cu prome cu e pandemia, manera Prome Minister ta enfatisando, “Not only bounce back but bounce forward”. Den esaki, Gobierno ta trahando a traves di e ‘Landspaketten’ riba diferente reforma.

Un tema den e parti financiero cu semper a haya hopi atencion ta e tema di personal di Gobierno y aki tambe por mira cu ta trahando cu mas eficiencia y ta logra di hisa e eficiencia cu tin den e aparato gubernamental. Recientemente, a lansa riba e website di Departamento di Recurso Humano e ‘Land Aruba Academy’. Tur empleado publico por sigui diferente curso y trainingnan online gratis pa amplia nan conocemento y por ta mas eficiente y efectivo den nan trabou. Empleadonan por obtene certificadonan cu lo yuda nan tambe den nan carera den Gobierno.

“Despues cu Aruba a pasa den un crisis asina devastador, cu trabounan determina di cada un di nos, nos a drenta den e fase di recuperacion. E enfasis di Gobierno den e fase di recuperacion ta pa desaroya nos pais di tal forma pa haya e balance entre mantencion di naturalesa y medio ambiento y desaroyo pa crea mas cupo di empleo”, Prome Minister a expresa.