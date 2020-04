Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Aruba ta cuminsa prepara pa re-activa economia interno

Despues cu Aruba a conoce mas di un siman sin casonan nobo di Corona Virus, Aruba ta cuminsa prepara pa re-activa nos economia.

E forma con Aruba a atende cu e crisis te awor ta motibo pa hopi elogio y cu e mesun confiansa Aruba lo drenta den e siguiente etapa.

Aruba su exito ta pasobra a prepara bon pa e crisis prome cu el a bati na nos porta.

Ya desde 2018 Prome Minister Evelyn Wever-Croes a institui un fondo den presupuesto pa momento di crisis, un “crisis paraatheids fonds” di 1.9 miyon florin, cu ta locual a permiti nos pa nos haci tur preparacion. A determina e strategia agresivo di test mas tanto persona posibel y den nos region nos ta un di e paisnan cu e cantidad di test mas halto per capita.

Den 6 siman nos a test 1600 persona, di cual 100 a resulta positivo. Mientras tanto tin 25 caso activo y lo sigui monitorea e casonan aki.

ETAPA NOBO

Den conferencia di prensa e siman aki, Gobierno a presenta e cuadro pa e etapa nobo. Lo cuminsa habri economia interno gradualmente, bou di condicionnan estricto. Lo evalua cada nivel cu habri pa dos siman y si e desaroyo ta bon, ta bay pa e siguiente nivel. Si no, mester frena e habrimento di sectornan den nos economia.

Reglanan general ta: Tur hende mester atene nan mes na distanciamento social, mester atene nan mes na reglanan di higiena. Den e Decreto ministerial “Bijlage B” tin e exgiencianan defini.

NIVEL 1 TE CU 4

Nivel 1 lo cuminsa 4 mei – 17 mei, y ta permiti te cu max. 15 persona, incl. personal den un establecimento cu habri. Nivel 2 lo cuminsa 18 mei – 31 mei y ta permiti te cu max. 50 persona, incl. personal. Nivel 3 lo cuminsa 1 juni – 14 juni y ta permiti te cu max. 125 persona, incl. personal. Nivel 4 lo cuminsa 15 juni en adelante, y lo wordo determina ainda

ESTABLECIMENTONAN CU POR HABRI

Entrante dialuna 4 mei e siguiente establecimentonan por habri, bou condicion cu nan ta tene cuenta cu e reglanan general: tienda di paña, sapato, hoyeria, etc.; Ttruck di cuminda; museo y centro di arte; construccion bou condicion aun mas estricto. Ademas, tur tienda y oficina cu no ta riba e siguiente lista y cu a cera boluntariamente. Departamentonan di Gobierno tambe lo cuminsa habri otro siman cu 25% di capacidad, mas tanto funcionnan esencial.

LOCUAL NO POR HABRI AINDA

Scolnan, shopping malls, mercado, bar, night club, restaurant, misa y iglesianan, recreacion, excepcion: museo y centro di arte, salon di beyesa, barbero, sauna, massage, lotto no por habri ainda. Tampoco tiendanan cu mester mas di 15 hende den e tienda. Esakinan mester warda e siguiente nivelnan.

