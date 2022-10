Diabierna mainta, tiki prome cu 10or, den conferencia di prensa di Gobierno di Aruba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes y Minister di Finansas Xiomara Maduro a anuncia cu Consheo di Minister di Reino (RMR) no ta duna Aruba un aanwijzing mas. Sectretario di Estado Alexandra Van Huffelen mainta tempran despues di e reunion di RMR, a confirma esaki indicando cu Aruba ta cumpliendo cu palabracionnan.

Prome Minister di Aruba a expresa cu Gobierno di Aruba ta hopi satisfecho cu e decision aki enfatisando cu e trabounan haci pa keda den cumplimento cu palabracionnan sigur no tawata facil. E tabata un trabou hopi intenso y grandi di hopi hende y di hopi luna mientras cu Aruba ta saliendo for di un pandemia.

“Mi kier a gradici nos profesionalnan pasobra ta danki nan cu ta traha riba e materianan aki constantemente, nos por a sigui cu e lucha te cu nos a yega awe, diabierna 21 di October, cu no tin un aanwijzing. Nos profesionalnan den area financiero, den area huridico y impuesto. Mi ta gradici tambe colega Minister di Finansa, Xiomara Maduro pasobra ta Minister di Finansa den e peor tempo financiero di nos pais, ta un trabou grandi, no ta placentero ni facil pero si no ta pa e empuhe y determinacion aki di Minister di Finansa nos no lo logra tampoco”, Prome Minister a enfatisa.

E trabounan ta duro teniendo na cuenta cu tabata tin un deficit na aña 2020 di 1028 miyon florin y den apenas tres aña, ta logrando di elimina e deficit aki. Esaki sigur ta un esfuerso y resultado, cu hopi autoridad financiero mes ta considera esaki como imprecionante. Pa 2022, cu ta e tema di aanwijzing, a cuminsa e aña cu un deficit di 227 miyon florin. Na caminda a logra baha e deficit na 148 miyon. “A base di esey, CAFT a bin bisa no ta suficiente y kier wak e baha mas y e discucionnan over di e aanwijzing a cuminsa na Juni/Juli di e aña aki. Nos a lora manga pa cuminsa traha riba evita e aanwijzing aki. Nos lo sigui traha riba reformanan, riba e landspakket aumenta entrada na un forma structural, riba baha gasto na un forma structural pa asina nos por evita e aanwijzing”, Prome Minister a expresa.

Prome Minister a remarca cu ta danki na e crecemento economico di nos pais cu a genera mas entrada, y danki na e esfuersonan di Departamento di Impuesto pa cobra mas impuesto di esnan cu no ta den cumplimento, a logra pa baha e deficit aun mas cu 32.5 miyon florin na e ultimo momento cu ta locual Hulanda a indica e ora cu ta suficiente pa evita e aanwijzing. Gobierno awor ta prepara e ultimo cambionan den e nota di cambio pa 2022, pa manda esaki tambe Parlamento pa por trata esaki e diabierna aki ainda.

“Mi a compromete mi mes cu Parlamento ora cu nan a pidi mi pa duna nan e “zienswijze” cu ta nos defensa contra e aanwijzing. Parlamento a pidi mi hopi biaha pero ma bisa nan cu mi no ta duna nan tanten cu e caso no ta cla. Esaki ta un asunto entre Gobierno cu Gobierno. Y un guera canta ta un guera perdi y conociendo oposicion cu ya caba ta saca tur informacion personal di hendenan mes, nos a dicidi di no duna nan. Pero entrante awe mainta e ta den man di parlamentarionan. Mi a cumpli asina cu mi palabra na Parlamento un biaha mas”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.