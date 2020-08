Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Aruba a yega na un total di 146 caso di corona virus

Prome Minister Evelyn Wever-Croes diahuebs merdia a wordo notifica door di e autoridadnan di DVG cu e conteo total pa cu e casonan nobo di Corona virus a yega 92 te na e ora di atardi haciendo e total na 146. Esaki ta un cantidad halto y hopi preocupante sinembargo esaki ta debi cu hopi mas test ta wordo efectua pa motibo cu e virus aki ya a plama na diferente fuente. Prome Minister a enfatisa cu tur e personanan aki ta den isolacion y ta haci un apelacion na cada persona cu a test positivo pa porfabor atene na e regla di isolacion pa yuda nos pa no sigui plama e virus.

Prome Minister a expresa cu no lo ta straño si e cantidad sigui aumenta den e proximo dianan. Na e momentonan aki tin suficiente test y nos hospital tambe ta prepara pa esaki. Sinembargo e nivel di panico cu nos tin den comunidad ta percurando pa nos sistema pega. Gobierno di Aruba pa e motibo aki ta pidi cada ciudadano cu tawata den contacto cu un persona cu a test positivo of si el a bay na un di e establicimentonan cu ta considera un fuente di brote, inmediatamente bay paden y keda paden den cuarentena boluntario y yama docter di cas pa haña un cita pa haci e test y keda sinta keto na cas warda cita. E testnan ta tarda pa motibo di e gran cantidad di test cu ta wordo haci tur dia.

“Nos ta pidi bo cooperacion pasobra si bo test positivo mes ta abo mes mester take care di bo isolacion na bo cas y warda e virus sali for di bo curpa. Solamente esnan cu ta rekeri asistencia medico urgente nos ta pidi esaki y e ora bo ta haña asistencia medico urgente”, Prome Minsiter a enfatisa.

Gobierno di Aruba a tuma e siman aki algun medida pa percura cu pa aki 2 pa 3 siman purba domina e aumento di cantidad di casonan di corona virus. E medidanan cu a wordo tuma ta bay basta leu pero Gobierno kier evita di mester tuma e medidanan mas drastico manera toque de queda, shelter in place of lock down. Gobierno a scoge aworaki pa no kibra nos economia pero pa cera fuentenan caminda e virus ta brota of tin riesgo halto pa brota.

“Aruba a pasa den esaki caba. E cantidad di casonan cu ta aumentando ta serio y grandi. Mi ta preocupa y decepciona pasobra m’a papia hopi. Sinembargo no ta motibo pa bay den panico. Nos a prepara pa e scenario aki, nos ta prepara pa e scenario aki y e ta bayendo conforme nos protocol y reglanan. Loke nos falta ta bo cooperacion.

Pues porfabor no bay den panico y atene bo na tur e reglanan di laba man frecuentemente of uza handsanitizer, tene distancia di otro, no duna man ni sunchi ni brasa otro. Caminda bo no por tene distancia porfabor bisti bo mondmask. No mishi bo wowo, ni nanishi ni boca y si bo tin sintoma yama bo dokter di cas. Mi ta conta cu bosonan pa nos bringa e virus aki”, Prome Minister a termina bisando.

