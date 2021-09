Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Aperatura di localidad nobo na centro di cuido ambiente feliz

Diabierna mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes hunto cu Minister Glenbert Croes tawata presente na e apertura di localidad nobo na Centro di Cuido Ambiente Feliz. Un proyecto bunita den cuadro di e Sociaal Crisisplan cu tabata den pipeline pa hopi tempo caba. Den su palabranan dirigi pa felicita e centro, Prome Minister a expresa e importancia pa para keto un rato pa elogia e esfuersonan pero tambe pa celebra e exito di nan logro. Prome Minister cu satisfaccion y orguyo a corta sinta pa oficialisa apertura di e localidad nobo.

E localidad lo bay ofrece cuido intensivo na persona cu un limitacion multiple cu te awor no tawata tin opvang p’e na Aruba. E Proyecto lo worde realisa den fase y lo habri oficialmente e unidad di vivienda pa esnan bou di 18 aña prome. Clientenan nobo lo ricibi cuido intensivo, terapia y pasa dia riba e mesun localidad.

“Nos lo no tabata para akinan si no ta pa esnan ambisioso y esnan cu tabata insistente manera Sra Mama di Sr. Ru Croes. Tur proyecto den gobierno tin su retonan, specialmente ora ta trata di finazas y muy specialmente ora ta bin un pandemia rond di dje y stroba plan. Pero un cos mi ta bay cu ne cu inspiracion grandi ta, cu nos ta resisti y nunca give up. Ora nos a drenta den gobierno, Minister Glenbert Croes a reconoce e situacion. Nos a haña nos cu un incidente hopi tragico, cu ta e morto di e dos mucha, e angelitonan. Pero nos no a lag’e na e incidente y tragedia ey. Nos a dicidi pa laga e muchanan aki tin un nificacion, talves no na bida pero despues di bida y awe nos ta celebra un di e exitonan ey y e ta yena mi cu emocion hopi hopi special.

Mi ta gradici tur hende cu a contribui na e proyecto aki. Mi ta gradici tur esnan cu ta bay haci’e un exito y sigur nos lo tey pa duna sosten y aporte pa fase 2 y 3 wordo realisa. Mi kier en especial reconoce e esfuersonan di Minister Glenbert Croes a haci pa e area social y especialmente Sociaal CrisisPlan. Nos ta den e fase di formacion di gobierno y e no lo tin e cartera social mas. Nos lo tin un Minister di Social nobo, energia nobo, animo nobo y sigur e lo sigui cu e trabounan grandi cu a wordo haci. Pero si no ta pa Glenbert Croes lo nos no a logra tur locual nos a logra cu Sociaal CrisisPlan. E tabata un persona cu kier a scucha, el a trece tur hende hunto y e animo bek y awe nos ta mira e bunita proyecto aki. Di berdad e ta un proyecto cu nos por tabata tin hopi tempo pasa pero tur cos ta pasa pa un motibo den bida.

Tempo ami tabata mucha, nos ta wak dos canal di television so na spaño y tabata tin un propaganda ta bisa ‘Lo bueno se hace esperar” y awe mi ta hopi orguyoso di ta akinan. Pabien y danki na tur cu a haci esaki posibel”, ta palabranan cu Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa den su discurso na e apertura di localidad nobo na Centro di Cuido Ambiente Feliz.

