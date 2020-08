Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Apelacion na tur ciudadano di Aruba pa atene na e reglanan y realisa cu e situacion ta hopi serio

Den conferencia di prensa di Gobierno di Aruba y Crisis Team pa atende cu Corona Virus, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa e importancia pa tur ciudadano di Aruba atene na e reglanan y realisa cu e situacion ta hopi serio na Aruba y mundialmente y ta hunto so nos por sali exitosamente di e crisis aki tambe.

Aruba a scoge pa e strategia di test agresivo. Te cu dialuna tawata tin 16528 test haci. Esaki ta pone cu bo no por compara Aruba su strategia gewoon asina cu otro paisnan pasobra e ta diferente.

Corsou por ehempel tin mas o menos 2000 test haci y Boneiro tin mas o menos 500 test haci. Strategia di Aruba tawata desde principio di no test pa loco pero si agresivo pa asina nos por haña e virus mas trempan. Claro ora bo ta test hopi bo ta haña mas caso y ta p’esey nos total ta mas halto. Nos no por simplemente compara Aruba cu demas otro pais. Apesar cu nos strategia ta di busca e virus mas trempan, keto bay e cifranan na Aruba ta hopi halto y no ta bahando suficiente manera desea. Esaki ta un strategia cu a prepara pa atende y awor a bira tempo pa nos cuminsa mira e resultandonan di e decisionnan cu nos a tuma 2 siman pasa.

Prome Minister a duna di conoce cu pa no pone mucho peso riba especialmente cuido intensivo pero en general e cuido medico, mester a tuma mas medida. E prome medida tin di haber cu enseñansa na unda a dicidi di pospone e habrimento di scol pa alumnonan cu 2 siman mas pa asina por sigui evalua.

Pa loke ta trata e bida nocturno, bar y clubnan nocturno, ta constata cu e riesgo berdad ta grandi. E tawata grandi pasobra nan tawata Fuente grandi di contagio y ainda tin hende cu ta purba di ta creativo di purba cambia reglanan y bin cu otro scenario. Gobierno di Aruba ta bay actua cu man duro cu tur esnan cu di un manera of otro ta purba di desvia di e regla aki.

“Mi kier haci un apelacion na e ciudadanonan di nos pais y no na e doñonan di bar of di e establecimentonan aki pero. Si abo ta bay un caminda cu bo ta mira cu nan no ta ateniendo nan mes of tene cuenta cu loke ta trata e reglanan aki, porfabor sali di eynan mesora. Si bo ta drenta un establecimento cu no ta tene cuenta cu e regla y cu ta dispuesto na contagia abo of pone bo na riesgo, bira lomba y bay inmediatamente y saca potret si bo kier, manda un email na cumpli@crisis.aw pa nos bay controla y cera e luga ey cu no ta cumpli cu regla.

Mi ta haci un apelacion na cada ciudadano di Aruba pa yuda nos controla pa asina nos por cumpli na mira cu tur hende ta cumpli cu e reglanan. Na e doñonan di establecimentonan, esaki no ta momento pa ta creativo pa lock hende pa bin bishita bo. Esaki ta momento pa uza nos tino, nos huicio pasobra loke a pasa na Aruba den e ultimo dos a tres simannan aki no por bolbe ripiti.

E situacion ta serio. A caso bo kier pa ora morto cay e ora bo ta tume na serio? Acaso bo kier tume na serio ora morto cay den bo cas? Na e momentonan aki nos tin 16 hende den hospital di cual 3 ta den cuido intensivo. Morto ta bay cay y abo ta dicidi awor si bo kier pa morto cay den bo cas si of no. Y por fabor si bo no tin sintoma no sali riba caya busc’e y si bo tin sintoma no sali riba caya bay parti’e”, tawata palabranan profundo cu Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa.

