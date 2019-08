Prome Minister Evelyn Wever Croes: Ami no a nombra niun familiar den RDA

Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta declara cu como Minister di Energia, e ta representa e accionistanan, cu ta Gobierno, den e compania RdA. Como Minister e tin e encargo pa apunta e Director di e compania, cu ta e unico trahado den un compania estatal cu un minister por apunta. Riba nombramento di demas trahado den un compania estatal, un minister no por interferi. Por lo tanto, Prome Minister a enfatisa cu e no por yama ningun director di e companianan estatal cu ta resorta bou di su ministerio y exigi of instrui nan pa nan tuma personanan den servicio aunke cu trata di famia, y tampoco Prome Minister por pidi nan pa kita hende for di servicio.

“Si tin familiar di mi cu ta den servicio di companianan estatal, ta riba nan merito y a base di decision di otro hende, e director of directiva di e compania, no a base di mi decision ni mi peticion. Ami no tin nada di haber cu kende nan ta pone den servicio of kita for di servicio y bo por puntra tur e directornan di companianan estatal si ami a yega di acerca nan pa algo asina”, Prome Minister a enfatisa.

Segun Prome Minister, den caso specifico cu oposicion ta refiriendo na dje, no ta nada otro cu un tiramento di lodo di Partido AVP pa tapa nan eror.

“AVP no sa kico mas pa haci pa tapa e abuso di e contract di señor Richard Arends, y nan a cuminsa tira lodo tur caminda y acusa mi di a hinca familiar den refineria. Esaki mi ta nenga categoricamente. Mi no a nombra niun familiar den RdA. Mi no por nombra niun familiar den RdA tampoco ni den niun otro compania estatal. Tampoco lo mi nombra familiar den companianan estatal pasobra mi no ta mete den companianan estatal riba terenonan cu no ta concerni ami. Pesey mi kier bin cu e ley di Corporate Governance Code mas pronto posibel, pa ancra esaki den ley”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.

