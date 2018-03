Prome Minister Evelyn Wever- Croes: “Ambtenaarnan tambe lo hala faha mara”

Na e momento aki Aruba lo ta den un situacion di crisis y tur hende lo mester hala faha mara, asina Prome Minister Evelyn Wever Croes a expresa. Esaki ta conta pa henter comunidad.

Despues di e delibera y kibra cabes, y loke ta pidi comunidad henter ta pa hala faha mara y esaki ta conta pa henter comunidad. Nos pais ta den un crisis y te hasta si no haci nada awo, sigui haci manera nada un pasa, nos lo no haya credibilidad financiero pa por haya e placa cu mester pa paga nos debenan. Nos tin un deficiti di 155 miyon florin, pero nos mester fia 155 miyon florin. A keda cla cu begroting, pero ora di bay New York of Hulanda nan no ta bay fia placa na pais Aruba door cu nos no tin credibilidad financiero.

Esaki lo ta e problema caminda cu si Gobierno no haya e cen fia e ora no por manda pashent na exterior. Ambtenaar no tin placa pa cubri e salario di e ambtenaar. E crisis ta hopi serio caminda cu si tuma e pasonan aki awo, tur cos ta core peliger y tur siguridad cu ta envolvi lo ta den peliger. P’esey, Prome Minister a expresa cu mester tuma accionnan riba esaki.

Asina ta cu e ambtenaar cu ta cumpli su derechonan pa un promocion, ta hay’e, pero gobierno kier pa e ambtenaarnan cumpli. Esaki ta loke Prome Minister a bisa den e Reunion cu tur e Directornan di Departamento. Tur departamento cu Minister President ta bishita, e ta bisa mescos. E pais aki no por sigui carga ambtenaarnan cu no ta traha, cu no kier traha y cu no ta funciona. Un ambtenaar cu si ta cumpli, no por mishi cu su derechonan. E intencion no ta pa kita hende di nan cargo, pero lo duna tempo pa bay wak kico e organisacionnan aki ta trece dilanti, cu nan ta sinti cu tin cu mester traha riba dje, nan bin dilanti y hustifica loke nan ta kere cu mester wordo coregi y drecha. Pero Prome Minister ta haci apelacion ariba henter comunidad di Aruba, pa hala faha mara y pone prioridad unda cu e mester wordo poni, ariba problemanan social, di siguridad y economico hunto lo por sali afo. “Hunto nos por sali afo y duna espacio atrobe pa sali afo atrobe”, Sra. Evelyn Wever- Croes a bisa.

Pa ultimo caso di ambtenaarnan cu a wordo manda cas hopi tempo pasa pa diferente motibonan hasta politico si AVP no tabata gusta nan, pero toch nan lo sigui cobra nan salario y esaki ta bay ta e prome paso cu lo tuma. E no ta fair cu ta mishi cu’n ambtenaar cu si ta cumpli, y tin otro ambtenaarnan cu no ta cumpli.

Lo cuminsa cu e Overtolligheidspool y esun cu kier traha ta haya trabao. Esun cu no kier traha y no kier cumpli, e pais aki no por sigui carga nan. Tanto Prome Minister como Minister di EnseƱansa a tuma hendenan cu tabata den e Overtolligheidspool, pa traha.

Cualkier persona den Overtolligheidspool cu ta bin cu’n actitud cu no kier traha of kier traha ora cu nan kier, pais Aruba no ta bay sigui carga nan mas. Te asina leu e declaracionnan di Sra. Evelyn Wever- Croes, Prome Minister di Aruba.

