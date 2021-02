Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Agenda di ehecucion como paso nobo den e cooperacion entre Hulanda y Aruba

Conhuntamente Hulanda y Aruba a formula un agenda pa ehecucion di e ‘Landspakket’.

Den e ‘Landspakket’ aki a incorpora entre otro medida dirigi riba fortifica e estado di derecho y mehora e maneho financiero, sistema di impuesto, cuido y enseñansa. E meta ta aporta na un Aruba resiliente y exitoso.

Riba 13 di november 2020 Hulanda y Aruba a firma e areglo mutuo pa ehecucion di e ‘Landspakket’. Durante e ultimo simannan a traha den cooperacion estrecho y a haci palabracion riba e prome pasonan cu Aruba, pa gran parti sosteni door di Hulanda, lo tuma. E pasonan aki ta haya nan repercucion den e prome agenda di ehecucion. Di e forma aki ta haci investigacion comparativo di e condicionnan di trabou den sector publico y semi-publico y ta enfoka riba maneho financiero. Tanto Aruba como Hulanda a compromete nan mes pa tuma e pasonan palabra.

E agenda di ehecucion ta un documento cu lo wordo refina continuamente. Esaki lo tuma luga den prome instancia cada cuartal y lo ta alinea cu decision di Conseho di Ministro di Reino tocante e tramonan adicional di e sosten di likides.

Secretario di estado Knops ta contento cu pa medio di e agenda di ehecucion aki ta duna contenido na e restructuracionnan necesario. “Despues di firmamento di e areglo aki mi a indica cu ta awo e trabou mes ta bay cuminsa. E agenda di ehecucion aki ta yuda nos den esaki y di e manera aki ta forma un guía cu fecha fiho.”

Minister-president Wever-Croes: “Den tempo difícil palabracion concreto ta importante. Esaki a wordo haci den e Agenda di Ehecucion. Mi ta kere den Aruba. Ta tempo dificil pero kibra nos lo no kibra. Nos ta wak futuro. Nos ta mira nos dilanti. Hunto nos ta para fuerte”

Aruba y Hulanda a firma e acuerdo aki dialuna 1 di februari.

UITVOERINGSAGENDA ALS NIEUWE STAP IN SAMENWERKING NEDERLAND EN ARUBA.

Samen hebben Nederland en Aruba een uitvoeringsagenda opgesteld voor het uitvoeren van het Landspakket. In dit Landspakket zijn onder andere maatregelen opgenomen die zich richten op economische ontwikkeling, het versterken van de rechtsstaat en het verbeteren van het financieel beheer, de belastingen, de zorg en het onderwijs. Het doel is om bij te dragen aan een weerbaar en veerkrachtig Aruba.

Op 13 november 2020 ondertekenden Nederland en Aruba de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket. De afgelopen weken is er hecht samengewerkt en zijn er afspraken gemaakt over de eerste stappen die Aruba, veelal ondersteund door Nederland, gaat zetten. Deze stappen vinden hun weerslag in deze eerste uitvoeringsagenda. Zo wordt er bijvoorbeeld vergelijkend onderzoek gedaan naar de arbeidsvoorwaarden in de publieke en semi-publieke sector en wordt er gekeken naar het financieel beheer. Zowel Aruba als Nederland hebben zich eraan gecommitteerd om de stappen te zetten die worden afgesproken.

De uitvoeringsagenda is een document dat steeds wordt verfijnd. Dit zal in eerste instantie elk kwartaal gebeuren en aansluiten bij de besluitvorming in de Rijksministerraad over aanvullende tranches liquiditeitssteun.

Staatssecretaris Knops is blij dat er nu door middel van deze uitvoeringsagenda op een concrete manier invulling wordt gegeven aan de noodzakelijke hervormingen. “Na de ondertekening van de onderlinge regeling heb ik aangegeven dat het echte werk nu pas gaat beginnen. Deze uitvoeringsagenda helpt ons hierbij en vormt op deze manier een routekaart met deadlines.”

Premier Wever-Croes: “In deze uitdagende tijden zijn duidelijkheid en concrete afspraken nodig. Die zijn nu vastgelegd in de uitvoeringsagenda. Ik geloof in Aruba. Het zijn moeilijke tijden maar breken zullen we niet. Wij kijken naar de toekomst. Wij kijken vooruit. Samen staan we sterk.”

Comments

comments