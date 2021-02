Prome Minister Evelyn Wever – Croes a tuma vacuna di COVID-19

Dialuna 22 di februari, Prome Minister Evelyn Wever-Croes hunto cu coleganan Minister di Salubridad, Dangui Oduber y Minister di Finansa Xiomara Maduro, a tuma e vacuna di Covid-19 pa asina motiva mas hende bin registra. Riba recomendacion di su dokter di cas y mirando e importancia pa pone pais Aruba economicamente bek riba pia y pa proteccion di nos grandinan, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a tuma e paso aki y asina forma parti di e recuperacion di pais Aruba.

“Mi preferencia tabata pa warda mi turno riba e vacuna. Pero mirando cu den interes general di Aruba nos mester stimula nos hendenan pa registra, mi a dicidi di tuma e vacuna. Y desde cu mi a asumi e posicion aki, interes general ta gana di preferencia personal. Ohala esaki por inspira mas hende pa registra y tuma e vacuna. Pa asina Aruba por progresa”, Prome Minister a duna di conoce.

Covid a dal Aruba hopi duro no solamente economicamente pero tambe a ocasiona un total di 70 morto. E efectonan di e virus aki ta hopi fuerte specialmente riba nos grandinan y riba esnan mas vulnerabel cu ta esnan cu ta sufri di un of otro malesa cronico. Pa por proteha nos grandinan y esnan vulnerabel ta consehabel pa comunidad completo registra pa tuma e vacuna aki evitando asina cu esnan cu ser contagia cu e virus di Covid-19 lo bira hopi malo, bay hospital of fayece a causa di complicacionnan.



Premier Wever – Croes ta haci yamada na comunidad di Aruba pa tur persona cu no a registra ainda pa porfabor haci esaki. Y si tin cualkier hende cu ainda ta den duda, ta conseha pa consulta cu dokter pa papia di tur e preocupacionnan cu tin.

“Den caso cu bo ta un persona cu no kier vacuna, ta respeta esey. Pero respeta tambe cu nos meta ta pa recupera nos pais bek. Ta hopi hende ta sufriendo na man di Corona Virus y aworaki ta momento pa cuminsa pensa riba recuperacion di nos Pais.

Cu e vacuna nos por cuminsa pensa realmente riba reconstrui nos pais economicamente. Aruba ta conta cu bo. Ami tambe a vacuna, pasobra mi ta stima mi mes, mi ta stima mi famia y mi ta stima Aruba”, Prome Minister a expresa.

Registra, pa bo por wordo vacuna contra COVID-19! Aruba mester di bo. Pa esnan cu no a registra ainda, por fabor registra na e app Aruba Health. Unico cos cu bo tin mester ta bo number di AZV y den algun minuut bo ta cla.

Download e app Aruba Health; http://aruba.dvgapp.org

Comments

comments