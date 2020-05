Prome Minister Evelyn Wever-Croes: 0 caso activo COVID-19 na Aruba

“Gobierno di Aruba ta hopi satisfecho di mira e resultado di e strategia hopi estricto y trabounan hopi duro, pero specialmente e disciplina y determinacion di nos comunidad cu awe nos tin 0 caso di Covid-19. E responsabilidad ta keda awo na cada ciudadano pa nos sigui mantene na 0. Danki Aruba. Hunto nos a logra”, ta expresionnan haci pa Prome Minister Evelyn Wever-Croes.

Desde comienso di Covid-19 mundialmente, Gobierno di Aruba hunto cu e ekipo di experto, a cuminsa plania pa e momento cu Corona Virus haci su entrada na nos pais. Aruba a conta cu un ekipo di experto cu a traha riba e area di crisis cu tawata hopi bon prepara y cu semper a busca consehonan di tur parti pa asina por a tuma decisionnan balansa y miho den interes di Aruba. Expertonan aki a traha durante e crisis riba tereno di salud, husticia y orden publico.

“Danki na e experticionan aki nos por bisa cu nos ta mirando atras cu nos por a domina e crisis”, Prome Minister a enfatisa.

Te cu diaranso 27 di mei, Aruba a keda cu solamente 1 caso di Covid despues cu 2 persona cu tawata tin Corona Virus a recupera y no a bin niun caso nobo acerca. Esaki a pone cu nos tawata tin mas di 3 siman sin un caso nobo. A keda 1 caso so activo na Aruba di e 101 personanan cu a wordo detecta positivo. E persona aki tawata den ICU na hospital.

“Awe diahuebs 28 di mei, nos a haya e grato noticia cu e persona aki a test negativo pa Covid y a sali for di ICU haciendo cu Aruba na e momentonan aki no tin niun caso di Covid-19”.

Prome Minister ta expresa su satisfaccion pa e exito aki pasobra con cu bay bin e ta un exito apesar cu lamentablemente Aruba a perde tres persona cu tawata tin e virus. Tambe Prome Minister ta satisfecho na e manera con nos pais a atende cu Covid-19.

“Pero mirando desde 13 di maart pa awor nos ta hopi satisfeco di wak con Aruba a atende cu crisis aki. E lo no tawata posibel si no ta pa cada ciudadano di nos pais cu a demostra e disciplina, a demostra e compromiso pa saca nos pais padilanti. Pues un danki di curason na tur cu a cumpli. Berdad cu tawata tin un par di hende cu no a compronde e seriedad of e embargadura di cada accion pero e gran mayoria di nos comunidad si y cu esaki nos ta hopi satisfecho”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa cu satisfaccion.

