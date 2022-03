8 di maart ta Dia Internacional di Hende Muhe. Pa e ocacion aki, COPPPAL a organisa un conferencia virtual cu diferente hende muhe prominente den nan pais. Durante e conferencia virtual di COPPPAL, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a elabora riba e avansenan di hende muhe durante e ultimo decada. Durante añanan 2006-2018, Latino America a conoce un desaroyo grandi den liderazgo di hende muhe como lidernan di diferente pais latino. Na aña 2006 Michelle Bachelet a ser eligi como presidente di Chile y despues di esaki varios otro hende muhe a ocupa posicionnan clave den Latino America. Na Argentina, Cristina Fernandes de Kirchner a resulta vice presidente, Laura Chinchilla Miranda tabata presidente di Costa Rica, y Dilma V.Rousseff presidente di Brazil. Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Panama tambe tabata tin gobierno encabesa pa lidernan femenino prome cu e ‘boom’ aki. Un experiencia unico pa Prome Minister recientemente tabata e oportunidad cu e tabata tin como lider femenino di pais Aruba di presencia e instalacion di Xiomara Castro como presidente di Honduras. Pero no ta solamente den region latino lidernan femenino ta creciendo sino tambe na Merca na unda na 2017 Kamala Harris a ser eligi vice-presidente di e pais.

Prome Minister a enfatisa cu e lucha di cada un di e ser femeninonan aki no tabata, no ta y lo no ta uno facil y pa yega na poder no tabata automatico sino un trabou duro y di hopi sacrificio. Sacrificionan di bida priva, familiar y di carera profesional combatiendo prehuicio y den cierto casonan hasta discriminacion di sexo. Sinembargo cada un di nan a logra y e ta un sensacion di orguyo pa mira sernan femenino logra posicionnan clave den comunidad. Na Aruba tambe e ser femenino ta exitoso y di prome cu e pandemia caba. Na aña 2018 e exito di e muhenan Arubano a ser studia y publica den The New York Times. Durante e pandemia e actornan principal den e maneho pa cu e crisis di Covid tabata hende muhe. Asina mes ta solamente 25% di e cargonan den gobierno y 38% di e asientonan den Parlamento ta ocupa pa hende muhe. Prome Minister a expresa cu un di su prioridadnan ta pa wak e porcentahe di hende muhe den posicionnan clave crece. Segun Premier Wever-Croes un pais ta beneficia hopi mas si cantidad di ser masculino y femenino den gobierno y parlamento ta den balans y pa na momento di tuma decisionnan clave. Na final Prome Minister a dedica algun palabra di inspiracion en conexion cu Dia Internacional di Hende Muhe; “Mi kier pidi tur e dama y cabayeronan pa no laga un banda e desaroyo di lidernan femenino. Ban ta mas activo y alerta den logra pa mas hende muhe asumi cargonan politico y gubernamental. Mi ta e prome Minister President di pais Aruba, pero mi no kier ta e ultimo. Ban haci esaki no solamente pa nos laga un miho planeta pa nos yiunan sino miho yiunan pa e planeta”.

