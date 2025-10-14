Prome Minister mr. Mike Eman ta expresa su mas sincero sentimento di condolencia y convivencia cu famia di señor Oscar Wyatt despues di su fayecimento.

“Nos ta corda ainda cu hopi gratitud y admiracion e momento cu Aruba a mustra su aprecio pa e curashi di señor Oscar Wyatt, ora cu el a tuma e gran reto di reapertura di refineria cu e compania Coastal, y nos decision pa duna e reconocemento aki cu desvelo di Caya Oscar Wyatt Jr. na San Nicolas. Nos tabata para hunto den aprecio y reconocemento e dia ey, y awe, den e momento di duelo y despedida, nos ta para solidario y den convivencia cu famia Wyatt,” Prome Minister mr. Mike Eman a expresa.

Tanto señora Lynn Wyatt, Trey Wyatt, Steve Wyatt, y nos colega Minister Mervin Wyatt-Ras, ta den nos pensamento, como tambe tur miembro di e e famia Wyatt.

Prome Minister Eman a recorda cu señor Wyatt a bin Aruba pa e prome biaha na 1989 y a hiba deliberacionnan intensivo te ora cu, na 1991, e refineria a habri beki. E impacto di esaki, cu a extende e bida di e refineria y a duna un impulso importante na economia di Aruba, tabata inmenso. A logra esaki danki na su vision empresarial y curashi pa haci inversionnan grandi den momentonan dificil.

Aruba ta di luto hunto cu famia Wyatt, cu recuerdonan di gratitud pa e liderazgo comercial y humano di señor Oscar Wyatt. E no tabata solamente un gran empresario, sino tambe un bon casa, un hende familiar, y un ser humano generoso cu hopi iniciativa caritativo.

“Nos palabranan di consuelo y convivencia ta cu henter famia Wyatt,” Prome Minister mr. Mike Eman a conclui.