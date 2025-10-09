Diahuebs mainta, Prome Minister mr. Mike Eman, a asisti na e apertura di e conferencia Creactivo2025, organisa pa GoCultura Foundation.

E conferencia Creactivo ta e plataforma di GoCultura Foundation cu ta yuda esnan di e sector creativo manera musico, artista, pintor, etc, formalisa arte como un pilaar economico nobo conoci como Orange Economy.

Durante e inauguracion di Creactivo2025, un gran cantidad di talento e bini hunto pa expresa y comparti nan creatividad y tuma accion firme pa ta parti di e exito.

Prome Minister Eman, den su discurso, a refleha riba un momento historico di desaroyo na Aruba. Para riba escenario, na unda antes tabatin lama, Prome Minister a recorda con na 1985, na momento cu Aruba su pilaar economico principal a stop di existi, un politico hoben y visionario a para na canto di lama y tabata busca manera pa saca Aruba for di e pio crisis economico den nos historia.

Para eynan, e la comparti su vision pa rescata Aruba for di un desempleo di 35% y un caida di 50% di nos GDP ocasiona pa e ciere di refineria LAGO. Su vision tabata riba proyectonan grandi, pero principalmente riba un proyecto yama Harbour Town, cu mester a bin na e mesun sitio unda e conferencia ta tuma luga. Su plan tabata inclui traha cu e potencial cu tin na Aruba, pa expande nos industria turistico y redobla esaki. Den e prome 100 dianan di Aruba su prome Gobierno despues di Status Aparte, e politico aki, como Aruba su prome Prome Minister, a inicia cu e trabaonan di e proyecto di Harbour Town.

Pome Minister Mike Eman, ta corda e corahe cu su ruman Henny Eman tabatin, su vision y energia hoben, y ta mira esakinan tambe den Arthur y Edjean y e ekipo di Go Cultura Foundation pa desaroya un economia nobo pa Aruba basa riba e forsa di nos cultura. Prome Minister a pidi esnan presenta pa dunanan un “standing ovation” y a gradici nan pa nan determinacion pa logra e meta grandi aki. Prome Minister Eman, encarga cu e cartera di Cultura, tin e compromiso firma pa eleva Cultura di Aruba y pone esaki riba mapa mundial.