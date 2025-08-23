Diasabra mainta, bao di mata di tamarijn na Parke Nacional Arikok, a tuma luga un encuentro cu un grupo di organisacion no gubernametal cu a brainstrorm riba e topico di reforestacion di tanto e areanan rural como urbano. Durante e encuentro aki a pensa riba e diferente opcionnan mas eficiente pa por logra e plan ambicioso pa planta 100 mil mata durante di e siguiente 4 añanan tur rond di Aruba.

Aruba ta conoci pa su clima hopi calor y seco, pa cual mester pensa riba e solucion mas practico y realistico pa por completa e plan di reforestacion exitosamente, no solamente pa e duracion di e proyecto, sino a largo plaso.

Desaroyo acelera na Aruba durante di e ultimo decadanan, a causa cu nos a perde mas di 70% di nos matanan y hunto cu esaki, gran parti di nos ecosystema. Segun e raport recien haci pa Universidad di Wageningen di nos naturalesa, si no tuma accion urgente pa cambia e direccion aki, pronto lo ta demasiado laat. Ta hustamente esaki a motiva Prome Minister mr. Mike Eman, pa brasa e proyecto aki pa den e siguiente periodo di Gabinete AVP-Futuro, pa planta 100 mil mata nativo tur rond di Aruba.

Ta importante, no solamente pa Gobierno of NGO’s tuma accion pa recobra nos naturalesa, pero mester por conta cu e contribucion di nos comunidad completo. Na final di dia, ta nos tur ta depende di un manera of otro, directo of indirectamente, riba nos naturalesa. E interconexion cu tin entre matanan riba tera y nos lama y e bida marino, cu ta nos atraccion principal, ta di sumo importancia.

Mirando e reto di secura, e necesidad di awa ta grandi. Un posibilidad pa yega na awa ta reciclahe. Esaki ta tarea principal di AWSS cu e planta di purifcacion. Na parkietenbos tin un tanki cu ta carga 300 kuub di awa mientras cu ta produci alrededor di 3000 kuub di awa recicla. Lamentablemente e mayoria di e awa aki ta bay lama mirando cu no tin manera pa warda esaki. Den e plan di expansion di AWSS ta inclui varios tanki di awa, tanto pa AWSS na Zeewijk como na Barcadera cu lo construi den e siguiente aña. Cu esaki por warda alrededor di 4000 kuub di awa cu por uza den plantacion.

Un di e problemanan cu ta surgi na AWSS cu ta haci daño na e calidad di awa cu mester refina, ta e empresanan cu ta tira azeta y quimico den e sistema di riolering cu tin su influencia riba e operacion debido di e planta di purificacion di AWSS na Bubali y Gobierno tin e tarea pa crea maneho pa evita esaki.

Un di e sistemanan mas comun te ainda ta e uzo di dam di awa. Esaki ta esencial no solamente pa esnan cu ta planta sino tambe pa logra e proyecto di reforestacion aki. Ta importante pa inventarisa e damnan cu ta funcional ainda y cu ta contene awa di calidad pa irigacion. Mirando e escasez cu tin awo caba, cu e plantamento di 100 mil mata mas, mester expande e cantidad di damnan pero tambe sondeo maneranan pa evita cu e awa di yobida ta bay perdi.

Un otro posibel solucion pa contene e cantidad di awa di yobida di bay lama, ta pa hustamente no haci e rooinan limpi, mirando cu e matanan cu a crece den e rooinan aki ta wanta e tera hunto, ta mehora e calidad di e tera, ta duna e awa tempo suficiente pa drenta den tera y muha a areanan rond di e rooinan. Ademas e ta reduci e fluho di awa cu ta bay perdi den lama.

For di e encuentro aki, a determina cu tin varios pos di molino di biento, cu ta sea seco of e calidad di awa no ta apto pa muha mata. Instancianan di Gobierno lo haci estudio di e suela pa determina unda otro tin posibilidad pa coba posnan nobo y instala molino di biento.

E proyecto di reforestacion ta berdad ambicioso, pero Prome Minister Eman no ta para keto tampoco y hunto cu stakeholders, ta busca tur manera posibel pa haci esaki un exito, y den mesun esfuerso, yuda nos agricultornan cu ta depende tanto riba e recurso awa.