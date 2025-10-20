Durante un reunion cu Aruba Airport Authority, Prome Minister mr. Mike Eman a comparti su vision pa e plan nacional di reforestacion. Prome Minister Eman a acerca AAA despues cu a core rond y busca sitionan cu por haya un bida nobo cu mas mata y embeyecimento.

Cu AAA, a papia riba e driehoek dilanti entrada di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix riba cual Prome Minister ta mira e potencial di planta mas mata y haci esaki asina mas bunita. Den e dianan cu ta sigui, lo concretisa e plan y di pone fecha pa hunto cu e empleadonan di aeropuerto, planta mas mata y haci e area aki un ehempel pa otronan por sigui.

Gobierno ta acercando varios entidad pa tambe uni na e causa noble aki pa por haci Aruba mas berde y mas bunita. AAA ta un ehempel cu hopi por sigui, mirando cu nan proyectonan tur ta acopla na practicanan sostenibel y ta inclui cuido di naturalesa pa cual e comunidad por ta hopi orguyoso. AAA ta mara su structura na e UNSDG’s locual hopi otro aeropuerto rond mundo no ta haci y ta importante pa para keto riba cuanto cos cu ta haci y con avansa Aruba ta riba e area di sostenibilidad.

AAA a comparti con nan plan pa coopera cu e plan di reforestacion aki ta fit cu e plan mas grandi cu nan tin y e fondonan cu nan tin aloca pa sosten comunitario, ta dirigi hopi riba e 17 SDG’s. Ta bunita pa recorda con e prome compania cu a uni na e causa aki ta ZARA cu a adopta e rotonde chikito patras di Bestuurskantoor riba e mesun dia cu a anuncia e proyecto di cien mil mata.

Awe ta mira con un otro partner ta uni na e causa aki den e caso aki AAA. Prome Minister Eman ta anhela pa mira participacion di hotelnan y Airbnb’s tambe den e vision importante aki pa sno solamente yuda planta mata y embeyece e areanan pafo di nan propiedad pero tambe pa adopta espacionan publico y mantene esakinan den bon calidad.

James Fazzio, CEO interino, y Angeline Flemming, Director di Health and Sustainability di Aruba Airport Authority N.V. (AAA), tabata presente pa intercambia e vision comparti riba sostenibilidad y restauracion ambiental di nos isla.

Aruba a pasa den hopi transformacion durante e añanan, y mientras progreso a trece crecemento, e desaroyo a afecta e balansa natural tambe. Pa medio di colaboracion cu institucionnan manera AAA, por tuma paso concreto pa restaura loke a perde y move nos isla na un futuro mas berde y sostenibel.

Segun Angeline Flemming, e iniciativa ta un complemento perfecto pa e strategia di sostenibilidad di AAA.

E industria di aviacion ta genera hopi emision di carbono, y AAA ya tin hopi aña dedicando su mes pa compensa e impacto ambiental. E proyecto aki ta un extension natural di e compromiso y ta cuadra perfectamente den e meta general di sostenibilidad di AAA.

Durante varios aña caba, AAA tin un rol como frontrunner regional den sostenibilidad, semper trahando pa cumpli cu certificacionnan y standardnan internacional. Durante e reunion, e team di AAA a presenta na gobierno nan ultimo iniciativa di sostenibilidad y a duna un presentacion di e proyectonan pa futuro cu lo sigui fortifica e desempeño ambiental di Aruba.

Segun Fazzio, hasta den e desaroyonan grandi di construccion, sostenibilidad semper ta un parti fundamental for di principio y ta un parti integral di ken AAA ta y con nan ta opera.

Fazzio a expresa cu Angeline Flemming y su team ta ehempelnan fuerte den region: “AAA no ta sigui tendencia, sino nan ta tuma e liderato”. E actitud proactivo aki ta haci AAA un partner balioso den e caminda nacional pa sostenibilidad.

E colaboracion entre Gobierno di Aruba y AAA lo ta enfoca riba proyectonan cu ta contribui na e Sustainable Development Goals (SDG’s), specialmente esnan relaciona cu biodiversidad y naturalesa. Ambos a reafirma nan compromiso pa traha hunto riba innovacion y sostenibilidad pa un Aruba mas berde y mas fuerte.