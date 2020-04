Prome Minister: E ta dificil pa custuma keda paden pero ta necesario pa bo bon y bon di esnan cu bo ta stima

Prome Minister di Aruba Sra Evelyn Wever Croes durante conferencia di prensa diahuebs anochi a pasa riba e cifranan pa loke ta Corona Virus unda nos ta na total di 60 caso. 5 caso adicional den 804 persona cu a keda getest y ta 7.5 % y e strategia cu a bin ta aplica di mas test ta funcionando. E meta ta pa test mas posibel pa haya detecta e virus trempan pa e keda traspasa pa mas hende. Nos sa cu tin 4 persona den hospital un ta den ICU y e situacion ta serio pero tine ainda bou control, y nos no ta ainda caminda nos kier ta. A bin cu varios medidanan durante e simannan relaciona cu e casonan positivo. Prome Minister a menciona e controlnan di cuarentena a bira mas streng y hendenan ta cumpliendo cu esaki, y e shelter in place tambe ta activo y varios luga ta keda controla y cera si no ta permiti. Nos no por ta efectivo ni exitoso si ta pa casa ciudadano di pais Aruba apesar di e medidanan aki apesar cu e crecemento no ta asina grandi pero e ta keda un cifra di 60 cu nos tin y ta bolbe pidi pa bo keda paden y esey ta loke nos mester di tur ciudadano. Prome Minister a menciona nos sa e ta dificil pa custuma pero e ta necesario.

Comments

comments