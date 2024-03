“Inspira Inclusion di Hende Muhe” tawata e tema di e Celebracion di Hende Muhe diabierna ultimo riba Dia Internacional di Hende Muhe. Mas di 850 hende muhe a participa na e celebracion di enpoderamento, diversidad y inspiracion. Un programa hopi amplio for di cuminsamento te final cu canto, discurso, panel, pero tambe a inclui algun presentacion y video hopi informativo, emocional y impactante. Tur e videonan aki ta riba paginanan social di Gobierno den e programa di dia 8 di maart. Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta gradici tur esnan cu a haci tur esfuerso pa haci e programa aki un exito grandi un biaha mas.



VIDEO DETERMINACION DI PARLAMENTARIO SETTY CHRISTIAANS-YARZAGARAY:E prome video cu a wordo pasa, a pone hopi den publico cu awa na wowo. Esaki tawata di Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray, Determinacion. Parlamentario Christiaans-Yarzagaray a conta e motibonan cu e tawata tin pa drenta politica como un hende muhe profesional y tambe a conta su storia hopi emocional di su lucha cu un malesa auto-inmunologico y e determinacion cu e tawata tin pa surpasa retonan di e malesa na momentonan mas crucial di su malesa.Setty a gradici tur esnan cu di un manera of otro a yud’e especialmente su coleganan, famia, casa y yiu y mas cu tur, Dios. Setty a laga un mensahe atras bisando pa nunca pensa cu bo ta e uncio cu pasa den algo y no lo ta e unico. Y semper tin un motibo pa kico bo ta pasa den algo y semper tin un motibo pa aprecia loke bo ta pasa aden den bida. Setty su lucha y experiencia sigur lo inspria hopi hende muhe pa sigui bida cu Determinacion, determina pa lucha, pa avansa, determina pa logra, pa surpasa.VIDEO DI CEDEHM:Centro di Desaroyo di Hende Muhe (CEDEHM) a presenta un video na unda nan a haci entrevista na diferente ciudadano, homber y muhe, tocante ingualdad entre hende homber y hende muhe. A resalta cu tur esnan cu a wordo entrevista, ta pensa cu e hende muhe mester ta mas inclui den tur sector y respeta. Un video hopi interesante pa wak y scucha con ciudadanonan ta celebra y nan opinion di e ser femenino.PRESENTACION COMISION CONTRA VIOLENCIA DOMESTICODespues di video di CEDEHM, Prome Minister a presenta Comision Contra Violencia Domestico. Esaki ta e comision multidisciplinario nacional, bou guia di Centro di Desaroyo di Hende Muher (CEDEHM), cu el a institui pa atende cu e tema pa stop abuso di hende muhe y mucha muhe, debi cu na Aruba tin demasiado caso di abuso di hende muhe y mucha muhe ta tuma luga.E meta di Gobierno di Aruba ta pa fiha un maneho y frena e fenomeno negativo aki. Prome Minister a gradici tur e miembronan di e comision pa e trabounan cu nan ta haci. E miembronan di e Comision Contra Violencia Domestico ta: Alexlindy Croes, Luis Carlos Alberto Orman, Keaneeh Krozendijk, Silvia Magaly Maduro y Miangela Ras. Prome Minister a gradici nan, den nomber di e publico presente y Aruba henter pa e trabounan cu nan ta haciendo.PRESENTACION SHARON MEIJER: HISTORIA DI E HENDE MUHE NA ARUBA:Un presentacion y video cu tambe a impacta ta di Sharon Meijer cu a papia riba e tema di e Historia di e Hende Muhe na Aruba. El a cuminsa dedicando su discurso na su mama y a menciona cu su mama ta su pilar y fortalesa y cu a siñ’e for di chikito cu no ta importa su genero, cu e por logra tur cos den bida basta cu e ta haci’e cu determinacion y integridad. Sharon a duna un presentacion hopi detaya riba e historia di e hende muhe Arubano mustrando e aspectonan social, educacional, legal y economico y asina dunando un bista completo di nos hende muhe na Aruba a traves di tempo.Historia ta mustra cu Aruba tawata tin muhenan extraordinario, promenan den nan rango cu a traha e caminda pa e actual muhenan extraordinario di Aruba. Sharon Meijer den su clausura a bisa cu muhenan Arubano ta fuerte, sabi, confidente, y balente y nunca mester hustifica su mes pa ta poderoso. E hende muhe no ta wordo defini pa nos apariencia, edad of genero, sino pa nos capacidad pa supera obstaculo.E mainta aki a clausura cu un presentacion spectacular di e percusionista Jennifer van der Biezen kende a pone un tremendo ambiente riba e escenario unda Minister President a disfruta y a balia riba e tono di su musica.