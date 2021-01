Prome Minister: ‘Disciplina di nos turistanan ta laga di desea compara cu na comienso’

Awe durante prome rueda di prensa di Gabinete Wever-Croes pa 2021, a bini dilanti diferente topico, entre otro e tema di Covid19. Prome minister Evelyn Wever-Croes a subraya cu cifranan di ayera a presenta un total di 306 caso, 271 residente y 35 no-residente. Desde augustus 2020 por mira cu a haya un peak den september anto despues a keda maneha e cifranan bao 100/200 y awor ta na 300.

E cifranan aki riba nan mes nos por maneha y por atende cu ne, pero e desaroyo y tendencia ta mustra cu cifranan di caso positivo ta creciendo. E casonan positivo pa dia of averahe pa loke tabata december 2020 so tabata na 12 y a subi pa 20 pa dia, y den apenas algun dia a yega na 35 caso nobo pa dia, dus un aumento. “Esey ta preocupa nos,” prome minister a expresa.

Durante rueda di prensa a wordo puntra si por confirma cu hopi casonan recien lo por bini for di areanan di hotel mirando e falta di control of impresion cu no tin mesun reglanan stricto cu ta conta pa sector di horeca. Segun prome minister, a haya e remarke aki tambe cu disciplina di nos turistanan ta laga di desea compara cu na comienso. “Y esaki ta un punto di atencion cu e crisis team ta trahando riba dje pa asina nos aumenta e conscientisacion.”

E mandatario a subraya cu varios hotel ta tene bon cuenta cu esaki ora cu por ehempel nan mira un turista ta cana rond den hotel sin tapaboca, nan mes ta bin y ofrece uno, pero e hotel no ta cu e turista 24/7 anto esaki ta un punto di atencion cu ta trahando riba dje segun gobierno. E mandatario ta bisa cu contagio mas grandi ta tuma lugar na cas pero claro esaki no ta Sali for di kramchi di awa of den e airco, e ta bin for di un caminda anto esaki no por a wordo detecta cu ta bin specificamente for di hotel.

“E ta hopi varia, y p’esey ora bo no tin un ruta di contagio specifico y concreto, e ora bo tin cu bin cu medidanan mas general manera toque de queda, si bo sa mas concreto for di unda e contagio ta bin, bo por adresa e fluho ey so, pero mirando cu e ta varia y cu no tin un bon grip for di unda e ta bin, nos mester a bin cu e tipo di medidanan aki,” e mandatario ta splica.

