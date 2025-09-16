Durante e bishita di trabao na Hulanda, Prome Minister mr. Mike Eman a tene un reunion cu Prome Minister Hulandes Sr. Dick Schoof na Den Haag.

Premier Schoof ta contento cu e bishita di Prome Minister Mike Eman, pa asina dialoga riba locual ta di importancia pa pais Aruba, entre otro turismo y locual a discuti durante su bishita recien na Aruba.

“Pa locual ta trata Rijkswet, nos ta riba hopi bon caminda” ta locual e prome Minister Schoof a expresa. Esaki lo bay trata den e siguiente Rijksministerraad diabierna awo, y Prome Minister Eman tambe lo ta presente.

E ta importante di por intercambia pensamento cu e mandatario di mas halto na Hulanda, riba temanan cu pa e proximo añanan ta prioridad pa Aruba. Un bon relacion den Reino ta crea stabilidad y confiansa den Aruba. Mas inverti den esaki y mas sano e relacion aki ta, miho e ta pa Aruba. E gobierno nobo a tuma pasonan concreto pa trece trankilidad den Reino. Ultimo lunanan, a percura pa yega na otro riba varios tema cu tabata den discusion of sin termina den bon ambiente y a entrega documentonan necesario pa asina sigura e trankilidad den Reino.

No unicamente e Rijkswet cu na e momento aki nifica un reduccion di 20 miyon florin pa pais Aruba na interes cu mester paga, pero e echo cu tin acuerdo cu Hulanda riba un tema asina importante, cual ta trece un trankilidad cu no por traduci den placa.

“Hopi importante” cu bista di hopi riba Aruba, manera entre otro IMF, World Bank, Standard & Poors, como tambe banconan local. Tur bista riba con Aruba ta maneha e relacionnan aki cu Hulanda. Pa yega na acuerdo riba puntonan crucial pa e credibilidad financiero/economico di Aruba, tanto pa e trankilidad pero tambe pa habri caminda pa enfoca riba otro tema di importancia, manera esun socio-economico caminda tin oportunidad nobo pa atrae institutonan di Hulanda.

Na nivel di parlamento cu lider di GroenLinks-PvdA ( Partij van de Arbeid ) Timmermans, a accentua e posibilidad pa Universidad di Wageningen tuma un posicion mas proactivo na Aruba, den crea un desaroyo socio-economico ekilibra cu naturalesa, cual ta algo cu henter Caribe tin nececidad p’e.

Prome Minister Eman ademas a toca e tema di ‘investerings fonds’, poni den un contexto poco mas amplio, pa henter Reino Hulandes, den cual Aruba, Corsou, Sint Maarten lo contribui, na beneficio tambe di islanan BES. Tur ta tema cu a discuti den anticipacion cu demas islanan, pa logra yega na un Koninksrijk investeringsfond, den combinacion cu un fondo cu lo t’ey pa stabilidad, pa reserva, si un dia lo presenta cualkier situacion manera COVID, lo tin un reserva na beneficio di e islanan.