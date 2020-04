Prome Minister di Aruba a informa varios punto tocante medidanan di flexibilidad tocante COVID-19

Prome Mininster di Aruba a anuncia diamars anochi den conferencia cu lo tuma algun flexibilisacion pa loke ta medidanan di COVID-19.

Toque de queda ta 10 or anochi te cu 5 or mainta.

Ciere di negoshi ta pa 9 or anochi. Doño di trabou ta keda encarga cu e negoshi tin cu cera trempan pa e trahado cu tin cu haci limpi tin cu ta na su cas 10 or anochi.

4 di Mei lo tin flexibilisacion pa loke ta Shelter In Place. Pero hendenan mester mantene nan mes na regla. E regla nobo den tur establecimento, oficina mester tin distanciamento. Si e tienda no por mantene su mes na dje no por habri of lo tin cu cera. Tanto hand sanitizer y labamento tin man tin cu tuma luga den tur negoshi.

Tin cu tene cuenta cu e habrimento aki segun nivel. E prome nivel ta un cantidad maximo den establecimento. Tur esaki ta 14 dia di decisionnan, despues lo sigui evalua esaki si ta continua si of no.

E prome nivel cu ta cuminsa 4 di Mei, negoshi y tiendanan no mag di tin mas cu 14 persona. Tanto personal di cliente no mag di ta mas cu 14 persona, si den dos siman esaki bay positivo, y e maximo lo ta pa 50 persona pa dos siman. Y Asina lo sigui evalua. Despues lo por ta habri economia interno.

Tiendanan di paña, joyeria, truck di cuminda, mueseo, y centro di arte, proyecto di construccion, y tienda y servicionan cu tabata den lista di esencial, bou di condicion cu tur lo mantene nan mes na distanciamento, higiena.

E establecimentonan cu no por habri

Ta scol, lo keda cera por lo pronto te cu 11 di Mei. Shopping mall, bar night club, restaurant, y tur clase di recreaccion, beauty salon.

Servicionan pa publico pa departamentonan di Gobierno no por habri ainda.

Sector di construccion por habri 4 di Mei, mester tin un permiso special, y nos sa cu esei lo contribui na famianan y e negoshi. Proyecto chikito y mediano, lo tin cu aplica pa e permiso pa haya badge pa cada trahado y na DOW tin aplica pa e permiso aki.

Tur esaki ta pasobra nos kier habri nos companianan interno. Pero cu ayudo di abo como ciudadano, pa mantene distancia y higiena constantemente. Si bo ta sintibo malo di e prome sintoma, haci un cita pa haci bo test, pasobra ta asina so nos por gara e virus aki si e sigui plama.

