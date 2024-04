Recientemente, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a reuni cu señora Jeanette Baars di Coördinatiecentrum Mensenhandel Mensensmokkel Aruba (CMMA), pa combersa riba tur loke mester wordo haci pa asina CMMA, por haci su trabou debidamente.



Prome Minister a indica cu traficacion di hende ta un problema serio, y lamentablemente, na Aruba tambe nos conoce e problema aki. Pa e motibo aki, e ta di suma importancia pa comunidad semper keda alerta, y na momento cu tin un sospecho di un acto di traficacion di hende, pa meld esaki imediatamente na instancianan concerni.Manera ta conoci, den e region Caribe, e situacion geopolitico ta pone cu hopi ta esnan cu ta desespera pa sali di nan pais, y aki ta unda esnan cu ta comete e acto baho aki, ta tuma bentaha di e situacion, sacando e personanan aki di nan pais bou promesanan falso. Na Aruba, e casonan aki ta pasa hopi den e sector di construccion, prostitucion, y trabounan domestico, na unda e personanan ta wordo treci akinan y manera nan yega ta kita nan paspoort, nan libertad, no ta duna nan oranan liber y ta pone nan traha pa poco placa.

Traficacion di hende ta un acto castigabel pa ley. P’esey ta importante pa comunidad completo ta alerta, y pa meld inmediatamente, na momento cu tin sospecho di un acto di traficacion. Unabes cu CMMA haya un melding, nan lo investiga e caso y si ta trata di traficacion, nan busca e manera pa por yuda e victima. Pa CMMA e ta importante pa sigui crea conscientisacion, y di por conta cu e sosten di comunidad na purba combati e problema serio aki.

Pa meld cualkier caso di traficacion, por haci esaki mandando un email pa [email protected], via whatsapp 5975223 of via Facebook Messenger CMMAruba, cu tur informacion cu por ta relevante.

“Aruba ta un “One Happy Island” y nos kier mantene asina. Riba e isla aki, no tin luga pa traficacion di hende, ni sclavitud moderno”, Prome Minister a expresa.