Recientemente durante reunionnan na Brussels, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a asumi e presidencia di Overseas Countries and Territories Association, OCTA. Prome Minister a indica cu como presidente di e organisacion, e lo traha duro pa Aruba y tur e otro miembronan por sigui haya fondo di Union Europeo pa asina por sigui ehecuta proyectonan importante pa nan pais.



KICO TA OCTA?OCTA ta un asosiacion cu ta representa e interesnan di e Paisnan y Teritorionan Ultramar (OCTs) di Union Europeo. OCTs ta teritorionan cu tin un relacion constitucional cu tres miembro di Union Europeo, Hulanda, Francia y Dinamarca. E islanan OCTs mes no ta parti di Union Europeo.OCTA ta traha pa promove cooperacion y desaroyo entre Union Europeo y e OCTs. E ta facilita dialogo, intercambio di informacion, y cooperacion riba diferente asunto, manera desaroyo economico, proteccion di medio ambiente, y union social. OCTA ta sirbi como un plataforma pa discuti desafionan y oportunidadnan comun cu e OCTs ta enfrenta, y ta traha pa reforsa nan vinculonan cu Union Europeo.OCTA TA CONTA CU UN TOTAL DI 13 MIEMBROOCTs ta consisti di 13 miembro. Pa Hulanda: Aruba, Boneiro, Corsou, Saba, Sint-Maarten y Sint-Eustatius. Pa Francia: French Polynesia, Caledonia, Saint-Barts, Saint-Pierre-and-Miquelon, French Southern and Antarctic lands (TAAF), y Wallis and Futuna, y pa Dinamarca: Groenland

KICO OCTA TA SIGNIFICA PA ARUBA

Prome Minister Evelyn Wever-Croes, a indica cu OCTA ta hopi importante pa Aruba, mirando cu via e asociacion, como miembro, Aruba por bin na remarke pa fondo. Den pasado, Aruba a logra hay fondo pa varios proyecto importante, entre otro e facultad nobo, SISSTEM di Univerdad di Aruba , Mobi-Bus, ampliacion di pista di aterisahe di airport, y edificio y equipo di Bloedbank.

Durante e siman cu Prome Minister tabata na e conferencia el a reuni cu e European commsioner, y trece dilanti kico ta e deseonan cu cada pais tin. A base di esaki, a logra yega na un acuerdo financiero pa e aña benidero di un suma di 15 miyon euro, cu lo wordo reparti igual den e 13 paisnan, sumando un suma di 1.15 miyon euro pa cada pais. Tambe, Aruba a logra di haya 14.2 miyo euro di e Union Europeo pa asina finalisa e proyecto di digitalisacion di e procesonan di Gobierno.