Prome Minister: Ban yuda pa e no bay for di man no aglomera den hende

E prome mandatario di Aruba Sra Evelyn Wever Croes a menciona cu e tres casonan nobo ta un persona cu a bin for di Colombia, y e otro dosnan ta transmision local. Tur tres persona ta den bon salud y ta duna sintomanan hopi leve y ta deseanan un pronto recuperacion. E aumentonan di e casonan di ultimo dia ta debi cu ta birando mas agresivo cu e testmento y ta invita mas hende pa haci e test y asina por contene e contagio na un forma mas miho. Awor aki nos tin 12 caso y un a bay bek y ta den bon estado di salud y na Aruba a keda 11, di cual un ta turista recuperando, y 10 persona local. Di e 10 persona local, 6 a bin for di exterior mayoria merca y 4 ta di transmicion local. E virus ta plamando bou di nos asina Prome Minister Sra Evelyn Wever Croes a menciona y pesei a tuma algun desicion extra.

Prome anuncio ta cu ta cera tur bar y restaurant na Aruba entrante 24 Maart y e restaurant por ta habri solamente pa take away, delivery, drive thru, den dia y mester cera 8 or anochi.

Segundo anuncio cu e orario di ciere pa tur establecimento ta bira 8 or e ta conta pa TUR y tambe pa e pompstation, asina tur trahado por haya oportunidad pa bay nan cas prome cu toque de queda 9’or. Toque de queda ta keda enfecto 9’or cu exepcion di botica na warda y emergencia di hospital, unico excepcion cu tin.

Cu e noticia aki e ta aumenta e nivel di preocupacion cu tin den comunidad y gobierno y ta trahando lo maximo pa contene e virus aki no plama y sali for di control. Esaki no ta motibo pa panico pero e ta preocupa nos y nos ta na tempo ainda pa contene esaki pasobra tur e casonan ta duna sintomanan leve y no ta hendenan cu mester di cuido medico y ta tumando of ocupando e capacidad den hospital y pesei ta considere cu nos tine bou di control. Ta papiando di hendenan di edad di 22 aña e cu 67 aña. E edad di 22 ta hopi jong mes y no ta descimina den edad y segun cientificonan cu esunnan jong e lo ta mas resistente y forsa, y no ta hacinan malo. Prome Minister ta pidi comunidad pa yuda nos contene esaki pa e no sali for di man e miho manera pa haci esaki ta pa no aglomera y no bay caminda tin hende. Keda cas, si bo no tin nada di haci riba caya keda cas, y si ta algo real bo tin cu sali anto bay un caminda cu bo mester bay no baha mes si tin hopi hende.

Comments

comments