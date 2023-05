Aruba conhuntamente cu Hulanda, ta organisando e prome Caribbean Climate & Energy Conference (CCEC) cu lo tuma luga dianan 10-12 di Mei 2023 na Aruba. Mirando e vulnerabilidad di e islanan chikito pa cu cambio di clima, y e efectonan negativo cu ya caba ta wordo experencia, Aruba y Hulanda a mira e necesidad pa promove e cooperacion den accion climatico entre islanan chikito mundialmente, organisando pa prome biaha un conferencia dirigi riba e tema aki.

VISION:

E vision di Gobierno di Aruba den liñanan grandi ta pa transiciona pa energia renobabel. Awor nos ta na 17% energia renobabel, pa 2024 nos mester yega na 35%, y na 2030 nos mester yega na 50%. Asina nos ta contribui cu nos parti di limita e calentamento global di 1.5 grado celcuis.

Riba invitacion di Prome Minister di Aruba, Evelyn Wever-Croes, y Minister di Clima y Energia di Hulanda, Rob Jetten, representante di diferente pais y organisacion lo reuni na Aruba durante e fecha aki. Na e conferencia aki lo tey presente, representantenan di islanan di region Caribe, partidonan relevante (stakeholders), islanan estado den Pacifico, organisacionnan di Nacionnan Uni, instutitonan di conocemento y institucionnan financiero.

PROGRAMA:

1. Reino Hulandes

E prome dia di conferencia lo enfoca riba transicion di clima y energia den Reino Hulandes y lo discuti riba puntonan necesario, den termino di cooperacion, pa logra e obhetivonan climatico di Paris 2030. Aruba, Corsou, Boneiro, Saba, Sint Maarten, Sint Eustatius y Hulanda lo ta representa den esaki. Riba e prome dia Aruba y Hulanda lo firma un acuerdo di cooperacion, den cual Hulanda lo asisti Aruba den yega na fondo pa por cumpli cu e transicion di energia fosil, pa energia renobable.

2. Internacional

E di dos dia di conferencia lo consisti di un orientacion internacional. Despues di esaki, un panel amplio di diferente pais y organisacion lo discuti e accion climatico cu ta necesario pa tur isla di henter mundo. E meta principal ta pa comparti best practices, y crea mas conscientisacion riba ki tipo di accion climatico tin riba e islanan y con efectivo e cooperacion entre e islanan por ta. Paisnan cu a confirma caba ta Spañe, Mexico, Marshall islands, Greneda, Surinam, Panama, Belize, Sint Maarten, St. Eustatius, Saba, Corsou, Boneiro.

3. Aruba

E ultimo dia lo enfoca riba e desaroyo y esfuersonan na Aruba pa loke ta e transicion di energia y clima. Lo tin varios presentacionnan riba e desaroyonan andando, y oportunidad pa combersa tocante unda Aruba ta para awo y na unda Aruba lo bay den ramo di transicion climatico y energia den futuro. Aruba lo showcase entre otro proyectonan di Eagle LNG, Windpark y HydrogenValley.

Durante e dianan aki, e particpantenan lo bishita diferente proyecto di clima y energia na Aruba.

Gobierno di Aruba ta yama Bon Bini na tur delegacion pa e conferencia aki.

Pa mas informacion por tuma contacto cu e organisacion di CCEC via e siguiente email:[email protected] of cu [email protected] of subi e website oficial www.ccec23.com pa mas informacion