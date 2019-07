Prome Minister a trece trankilidad indicando cu e protocol y normanan firma ta keda valido

Despues di un par di dia basta pisa na unda Promer Minister Evelyn Wever-Croes a atende e instalacion di e presidente nobo di Panama señor Laurentino Cortizo y despues riba invitacion pa comparti Aruba su vision di turismo y e exito riba esaki, riba e vision y plannan economico y innovasion y e rol di hende muhe den tur esaki, Prome Minister tawata un orador na e conferencia importante Global Summit of Women 2019 na Suisa. Probechando di e biahe aki, Prome Minister atende e Rijksministerraad na Hulanda diabierna ultimo.

Premier Wever-Croes despues di consulta cu Conseho di Minister, a ser pidi pa atende e reunion na Hulanda pa asina confronta y enfrenta Rijksministerraad riba e situacion cu Aruba ta aden aworaki. Despues di e cambio di ley di LAFT cu a pasa den Parlamento, Hulanda a laga sa cu e ta poco dificil pa nan por acepta y biba cu e decision aki y p’esey tambe e tawata na su luga pa Prome Minister atende e reunion aki pa splica Rijksministerraad cu pa Gobierno di Aruba nada a cambia cu e decision aki. Pa Gobierno, e protocol y normanan cu a wordo firma cu Hulanda ta loke ta valido y loke Gobierno ta cumpli cu ne.

Segun Premier Wever-Croes, supervision ta sumamente importante, Aruba sin supervision no ta posibel mas p’esey tambe na aña 2015 ora cu e gobierno anterior a bin cu e ley aki, Fraccion di MEP no tawata di acuerdo cu ne. Tawata tin varios alternativa riba mesa y un di nan ta pa pa bin cu un propio begrotingskamer.

Prome Minister a splica tambe na Rijksministerraad cu Gobierno ta trahando riba e alternativa aki pa e supervision cu lo remplasa CAFT, cua ta nos propio begrotingskamer. E ley mester wordo entrega na Gobierno pronto pero mirando e cambio aki den Parlamento, Gobierno ta bay acelera e proseso pa bin cu nos propio begrotingskamer.

“Pa cu esaki mi a indica na Rijksministerraad cu nos mester tin tempo. Pasobra nos no ta cla cu n’e. Tampoco nos lo traha un cos pura den presion di tempo. Nos lo traha algo bon y firme. E begrotingskamer cu lo reemplasa CAFT, lo tin supervision y ta bay ta den man di pais Aruba segun nos constitucion. Tambe mester ta bon hinca den otro pa asina haci e trabou di supervision adecuadamente”, Prome Minister a enfatisa.

Ultimamente tawata tin hopi rumor cu Aruba lo haya un ‘aanwijzing’. Esaki sinembargo segun Prome Minister no ta posibel pa Aruba. Aruba por haya un KB pero no un ‘aanwijzing’. E ultimo aki por bay pa Sint Maarten of Corsou si. Tambe tawata tin rumornan cu lo bin un KB pa Aruba cu tampoco tawata e caso. Pa cua motibo tambe, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a dicidi di bay su mes Hulanda y atende Rijksministerraad pa aclarea esaki tambe.

“A indica Hulanda cu Gobierno di Aruba sigur mester tin mas tempo den e simannan nos dilanti. Pa mi tawata importante pa splica nan kico Gobierno di Aruba ta haciendo pa trece e trankilidad na Rijksministerraad. Nan a indica e ora tambe cu no tin necesidad pa rush pa trata e tema aki y cu nan lo bay hunto cu e trankilidad cu nos ta trahando. Pero si nan a kier mira cu Gobierno ta cumpliendo cual ta e caso tambe”, Prome Minister a indica.

E bon noticia, Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta enfatisa, ta cu no tin niun aanwijzing ni KB cu ta tumando luga. E relacion den Reino ta stabiel y sin friccion y esaki tambe ta loke Gobierno di Aruba ta traha p’e.

“Esaki ta duna nos espacio pa e siguiente simannan pa nos sigui traha riba nos propio begrotingskamer y manera cu esaki wordo finalisa, Gobierno lo duna tur informacion tocante esaki”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

Comments

comments