Dialuna ultimo, Prome Minister Evelyn Wever-Croes tabata den Parlamento pa trata e presupuesto supletorio pa aña 2023. E meta di e reunion aki tabata pa envolve Parlamentarionan den fase trempan, pa loke ta e cambionan cu Gobierno kier bin cu ne den e presupuesto. Na comienso di aña 2022, Parlamento a duna Gobierno un apoderacion dentro di cierto cuadro pa gasta e placa cu a wordo aloca. Pero debi na cierto urgencianan cu ta bin dilanti durante aña, semper lo por bin e necesidad pa cambio. Mirando cu un Minister no por haci cambio den su presupuesto sin aprobacion, a bay Parlamento pa busca esaki. Varios cambio cu Gobierno ta propone, ta urgente y ta rekeri un decision lihe.

E vision di Gobierno, desde Gabinete Wever-Croes I, ta pa pone Aruba riba e trayectoria di finansa publico sostenibel y responsabel. Esaki sigur no tabata un tarea facil pero cu determinacion a logra. Na aña 2018, Parlamento a exigi Gobierno pa cada mita di aña, bin duna cuenta di e gastonan. Esaki ta un practica cu Gabinete Wever-Croes a cumpli tur aña cu ne cabalmente, y a institucionalisa esaki den e voorjaarsnota cu a wordo entrega na Parlamento.

E meta di Gobierno no ta solamente pa baha debe di pais Aruba, sino tambe pa envolve Parlamento den tur decision pa cu esaki. Prome Minister a expresa di ta contento di por trata e voorjaarsnota cu e cambionan den e presupuesto supletorio di trempan. Esaki no lo tabata posibel sin e dedicacion y esfuerso di e profesionalnan, cu a sa di traha incansabel pa logra termina esaki. Gobierno a presenta un “budget neutral” na Parlamento, cual ta nifica cu e budget y surplus cu a wordo aproba, no mester wordo gasta.

Por nota tambe cu den e presupuesto supletorio ta hayando fondo di Hulanda pa e Landspakket y di Union Europeo pa un “early warning system”. Ambos ta sumanan cu ta drenta y cu no por bay djies wordo gasta. E placa mester pasa via presupuesto cu ta drenta como entrada, y ta sali aloca como gasto. Cu e sistema aki, Parlamento lo tin e autoridad pa controla Gobierno.

Prome Minister ta gradici tur e profesionalnan di departamento di Finansas y di Directie Wetgeving, cu a traha incansabel riba e presupuesto. No por lubida sr Raymond Kock den feliz memoria cu semper a dedica na e presupuesto di Aruba, y a laga un ekipo dinamico atras pa cumpli cu su trabou. Tambe, Prome Minister ta gradici Minister di Finansa Xiomara Maduro pa su vision y su determinacion, y pa tabatin e presupuesto aki como prioridad, y a logra finalis’e na tempo.