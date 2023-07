Diamars mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes hunto cu Minister Ursell Arends, Minister Geoffrey Wever y Minister Xiomara Maduro, den presencia di conseheronan, a reuni cu Secretario di Estado Alexandra van Huffelen. E topiconan di e reunion tabata e refinanciamento di e 916 miyon florin cu Hulanda a financia Aruba den temporada di Covid y pa duna un “update” riba e landspakket.

Prome Minister a indica cu e reunion tabata uno positivo y cu Aruba tabata tin e oportunidad di trece varios punto dilanti. Mirando cu riba diferente punto excepto uno, Aruba y Hulanda ta riba mesun liña, lo sigui na mesa pa asina por yega na un miho solucion. Pa loke ta refinanciamento di e debe, Hulanda ta di acuerdo pa refinancia. Esaki sigur ta un bon noticia mirando cu si esaki no ta e caso, Aruba lo mester paga e debe aki na October 2023, y no ta dispone di e placa pa paga esaki. Loke si Hulanda kier, ta pa bin condicionnan na mesa cu ta sigura cu Aruba lo cumpli pa paga e debe aki cabalmente den futuro. E condicionnan aki lo no conta solamente pa e Gobierno di Gabinete Wever-Croes den cual Hulanda tin confiansa, sino e ta conta pa cualkier otro gobierno cu sinta den futuro. Cua gobierno cu bin den futuro lo mester cumpli cu e palabracionnan haci, di tin finansas saludabel y normanan pa cumpli cu ne. Riba e punto aki Aruba ta ful di acuerdo cu Hulanda pasobra supervicion financiero di un pais ta importante y necesario.

Prome Minister a splica cu e unico diferencia di opinion cu tin entre Aruba y Hulanda ta, e manera con lo ehecuta e palabracionnan cu ta haci. Esaki ta un topico cu a wordo discuti durante e reunion extensamente. Hulanda su deseo ta pa pone e palabracionnan aki den e rijkswet, pero Parlamento di Aruba a indica, di no ta di acuerdo cu esaki, y lo prefera un “landsverordening” cu ta un ley local. Mirando cu esaki ta e unico diferencia di opinion, Prome Minister a indica cu como gobierno responsabel, lo sigui na mesa pa purba yega na e miho alternativa y solucion pa pais Aruba.

Tambe, Prome Minister a trece dilanti cu Corsou y Sint Maarten tabata tin un rijkswet, pero tur dos isla a haya dispensacion di nan debenan, aclontrario di Aruba cu no a haya esaki. Tampoco por bisa cu e ley aki a funciona optimal na Corsou y Sint Maarten, mientras cu si por bisa cu e “landsverordening” a demostra di ta eficiente den pasado pa pais Aruba. Den pasado, e gobierno di Gabinete Mike Eman (AVP), a hiba un maneho financiero iresponsabel, pero na momento cu a introduci e Laft, tur esaki a para. Pa cu esaki por conclui cu el a traha debidamente. Aruba na e momentonan aki ta den crecemento y desaroyo, y no lo desea di tin un rijkswet pa stroba esaki. Pa e motibo aki, Gobierno lo sigui na mesa cu Hulanda pa asina delibera y purba na yega na e miho solucion pa henter e comunidad di Aruba. Por ultimo tambe a toca e tema di e landspakket, e ehecucion di esaki y e retonan cu tin actualmente.

“Por conclui cu e tabata un bon reunion, na unda lo sigui na mesa respetuosamente, buscando un solucion den e miho interes pa e pueblo di Aruba” Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa.