Prome minister a reuni cu Quantum Consortium Aruba

Diaranson 14 di April, Prome Minsiter Evelyn Wever-Croes a reuni cu representantenan di Quantum Consortium Aruba. E representantenan ta na Aruba pa sigui negosacionnan cu RDA den e posibel reapertura di nos refineria. Prome Minister a indica cu e reunion a bay hopi bon. For di Quantum Consortium Aruba, Prome Minsiter a haya un update na unda nan ta para y nan ta kere cu den 4 siman nan por duna un contesta definitivo si nan ta bay sigui cu e plan di reapertura di refineria.

“Nan ta zona sumamente positivo y entusiasma y mi a compronde di RDA cu nan no ta premira nada cu ta bay stroba e negosiacionnan. Manera tur hende conoce mi, mi ta un hende cauteloso y mi no ta bay canta gloria te ora nan firma e contract’, Prome Minister a enfatisa.

Prome Minister a indica, cu si tur cos ta bon, Quantum Consortium Aruba (QCA) ta e compania cu lo bay traha riba reapertura di nos refinera. E no lo ta manera antes, un refineria bieu cu ta haci hopi polucion pero un refineria ‘state of the art’. Den e reunion, nan a comparti nan plannan di di ehecucion. Nan lo inverti 3.5 biyon dollar. Nan ta e compania cu den nan oferta a ofrece e suma di mas halto pasobra nan ta bay saca tur loke ta bieu y remplasa cu ekiponan nobo, moderno, mas limpi y miho pa nos medio ambiente pa asina nan por transiciona nos refineria pa bira uno cu ta draai riba energia alternativo dentro di algun aña.

“A hiba conbersacion tocante e oportunidad pa trabounan y pronto lo tin un ‘job fair’ pa busca trahadonan pa e refineria. Pero e contract mester wordo firma prome y e ora lo haci e job fair. Loke nos kier crea akinan ta e confiansa den e comunidad di Aruba. Nos sa cu hopi hende ta desea pa e refineria habri pronto bek. Hopi hende ta desea di haña trabou eyden. Nos ta bay ofrece un refineria moderno caminda cu nos hobennan cu ta studiando den sector tecnico, EPB, EPI y den exterior por bin haña un trabou na Aruba pasobra nos ta creando cuponan di empleo pa nos hendenan local”, Prome Minister a duna di conoce.

Prome Minister a expresa su confiansa den e proceso cu tabata uno integro y transparente y esey ta e sentimento di tur esnan cu tawata presente.

“Basa riba esaki mi tin fe y confiansa cu dentro di poco siman nos lo haña e contesta cu nan ta cla pa traha riba e reapertura di nos refineria. Nos ta tumando nos tempo, nos no ta core anuncia cos special awor den campaña. Nos kier tuma nos tempo pa nos ta sigur cu tur cos ta bon haci. No manera Citgo cu a celebra cu miyones di florin reapertura di un refneria cu nunca a habri of cu un contract cu a tene nos rehen pa hopi aña. Nos kier haci cos drechi y bon y mi tin confiansa cu nos ta logra. Nos no por hacie nos so, nos mester di bo. Cu bo nos ta logra saca Aruba for di pandemia, cu bo nos ta logra crea progreso y bienestar pa Aruba”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a termina bisando.

