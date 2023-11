Diaranson mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a reuni cu miembronan di Eerste Kamer y comision di relacion di Reino. Mirando e importancia pa miembronan di Eerste Kamer, cu ta esnan cu tin cu tuma decisionnan riba cierto casonan pa Aruba, tin e informacionan corecto, Prome Minister a pidi un reunion y a wordo otorga esaki.

Durante e reunion, Premier Wever-Croes a haci un presentacion riba con Aruba ta recuperando economicamente. El a papia riba turismo cu ta creciendo, riba desempleo cu ta bahando, y riba e tema financiero, indicando cu Gobierno ta cumpliendo cu e normanan di surplus awor, pa otro aña, y mas añanan nos dilanti. Di nan banda tabata tin hopi pregunta, y tur a wordo contesta.

Prome Minister a expresa di ta sumamente contento di tende con e miembronan di e comision di Reino, y e presidente Paul Rosenmöller a elogia Aruba. Tambe nan a haci hopi pregunta riba diversficacion di economia, y kico Aruba ta haciendo pa esaki, riba e planesnan pa elimina burocracia, riba e relacion entre Aruba, Corsou y Sint Maarten, riba desempleo, y tambe riba e negosacionnan cu tin andando entre Aruba y Hulanda. Un pregunta hopi importante cu nan a haci, ta dicon Hulanda ta exigi un Rijkswet. Aki ta unda Prome Minister a splicanan, cu esaki no ta algo di awor, sino manera ta wordo bisa na Den Haag ainda, cu ta desde 2015, tempo cu ex Prome Minister Mike Eman a bay den welga di hamber pa motibo di un aanwijzing. Pero el a siguranan cu aunke cu e problema aki no ta di e Gabinete actual, ta Aruba, y Gabinete Wever-Croes lo traha na busca un solucion pa cu esaki den miho interes di e pueblo.

Aruba tambe a haya hopi elogio y interes, di nan pa con Gobierno ta haciendo e reformanan, con ta atendiendo cu esnan di menos recurso, y tambe pa e esfuersonan pa cu enseñansa. Fraccion di PVV a haci un pregunta riba e tema di loonsubsidie, y kico Gobierno ta haciendo pa cobra bek esnan cu a haya esaki inhustamente. Prome Minister a splicanan cu e esfuerso ta sigui pa cobra esnan cu a abusa di e sistema.

“Mi ta sumamente agradeci cu nan a dunami e oportunidad pa duna nan tur e informacionnan necesario, cu por facilitanan na momento di tuma decisionann cu ta regarda pais Aruba. Tambe mi ta contento di por a delibera cu profesor Nicolai, cu ta parti di e comision, riba topiconan importante manera e aspecto constitucional, LAft, y e rijkswet. Aruba a haya hopi elogio, cu ta dunami un sentimento di satisfaccion pa sa cu tur nos esfuersonan ta wordo aprecia y admira. Nos como Gobierno actual, lo sigui bringa pa mira e progreso y bienestar den tur hogar na Aruba” Prome Minister a expresa.