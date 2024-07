Diaranson, 3 di juli, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a reuni cu

e ekipo di Departamento di Recurso Humano (DRH) cu ta encarga cu e proyecto di restructuracion di e aparato gubernamental.



E proyecto aki ya ta andando pa un tempo caba y na e momentonan aki ta bayendo den pasonan mas concreto. E restructuracion di e aparato gubernamental ta consisti di diferente paso y ta basa riba un raport cu recomendacionnan di PricewaterhouseCoopers Hulanda (PwC) ken a haci un investigacion riba esaki. Esaki ta mustra riba tareanan cu Gobierno ta haciendo y cu no mester haci mas y cua ta e tareanan cu Gobierno mester haci y no ta haciendo aworaki, y cua ta e miho structura pa agrupa e tareanan miho posibel den e aparato gubernamental.A base di e recomendacionnan di PwC, awor DRH (Departamento di Recurso Humano) ta dunando esakinan un contexto local cu ta un contexto mas realistico y mas realisabel pa Aruba. Den esaki por mira por ehempel e ministerionan, pa no tin ministerionan cu ta cambia cu cada gobernacion pero tin un structura fiho di e ministerio, e asina yama ‘domein’.Prome Minister ta menciona cu si por ehempel, den e Ministerio di Infrastructura, tur departamento cu tin di haber cu Infrastructura ta keda den e famia di Infrastructura. Esaki no lo cambia durante un formacion di un gobierno nobo, evitando cu na e momento ey cada ministerio ta pidi e departamento cu nan ta desea. Y den e domein, por ehempel di Infrastructura por mira kico ta e tareanan cu DOW, DIP y Kadaster ta haci cu ta similiar pasobra por mira cu tin hopi cu ta overlap otro. Akinan ta uza e similaridad di e tareanan y organis’e na e miho manera.“Un proyecto enormemente grandi y awe mi a cera conoci cu e ekipo nobo cu ta haciendo e tarea aki. Mester bisa cu e presentacion tawata hopi interesante y e ta den un contexto local y realisabel. Awor ta sigui conversacionnan cu diferente departamento y despues di esey nan lo ta cla pa presenta e proyecto. Na Augustus-September 2024 nos kier tene un reunion cu tur hefe di departamentonan di Gobierno y pa e tempo ey nos lo presenta e structura nobo. Mi ta desea e ekipo hopi exito cu e trabou importante aki pa pais Aruba”, Prome Minister a remarca.