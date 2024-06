Dialuna merdia, Prome Minsiter Evelyn Wever-Croes a reuni cu dos studiante di Universidad di Aruba, pa asina wordo entrevista, como Prome Minister di pais Aruba den cuadro di un buki cu lo wordo publica riba “Gender and Education”.



Prome Minister a expresa, cu e reunion aki tabata uno hopi interesante y importante, mirando cu ta sumamente necesario pa e rol di hende muhe semper ta den bista di tur loke ta wordo haci. Y e enfasis di e buki aki ta basa riba e rol di hende muhe y educacion.Tambe, Prome Minister a indica, cu el a logra tur loke e por a logra como hende muhe, danki na e oportunidadnan cu el a haya di su mama, y mescos su mama a haya di su wela. Tur mama ta hunga un papel hopi importante den bida di nan yiunan, y semper mester brinda e mesun oportunidad na cada un di nan, irespecto si ta yiu muhe of yiu homber. P’esey e investigacion aki ta importante, pasobra e lo demostra e importancia di e rol di e mama pa loke ta trata trato igual den cas entre su yiunan, specialmente ora ta yega na educacion di cada yiu.Estudionan haci ta mustra cu mayoria di trabou cu awe ta existi no ta bay existi den futuro, y cu mayoria di e trabounan den futuro ta desconoci. P’esey ta di suma importancia pa tur mucha wordo bon prepara cu e hermentnan necesario, pa den futuro por subi e mercado laboral exitosamente. Cu esaki ta referi na educa e muchanan den e ramo di Ciencia, Tecnologia, Ingenieria y Matematica (Science, Technology, Engineer and Mathematics, STEM), mirando cu e materianan aki lo por yuda nan pa den futuro nan por haya un trabou mas facil.

Ta conoci cu hopi ta e mucha muhenan cu no tin interes den e ramo di STEM, p’esey mester pone enfasis pa cada un di nan cera conoci cu e materianan aki, cu e speransa di por crea mas interes entre nan. Ministerio di Asuntonan General a bin ta haci hopi proyecto riba e tema aki, y awor e investigacion aki lo duna un miho bista di con pais Aruba ta atende cu e posicion y oportunidad igual. Prome Minister ta desea e studiantenan aki hopi exito cu nan investigacion.