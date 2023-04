Arubahuis ta un departamento di Gobierno cu ta resorta bou di e Ministerio di Prome Minister Evelyn Wever – Croes. Pa e motibo aki, tur biaha cu Prome Minister ta na Hulanda ta haci e maximo esfuerso pa bishita Arubahuis, intercambia idea, y pa scucha for di esnan cu ta traha eynan, con tur cos ta bayendo.

Un tema cu a trata ta e trabounan andando na Arubahuis cu e proceso di restructuracion y reorganisacion. E tema aki ta encera hopi deliberacion, pa cual tabatin un reunion hopi intensivo, pero tur cos ta bayendo den bon direccion.

Prome Minister Wever – Croes a splica cu a tuma nota cu na Arubahuis nan ta trahando duro pa e departamento por briya y pa Aruba por briya. ‘Arubahuis a pasa den un periodo dificil di investigacion, pero aworaki ta mira cu tur e energia y esfuerso ta dirigi den mehora imagen di Arubahuis y prepara Arubahuis pa por yuda den diferente reto.’

Un reto cu tin e aña aki atrobe ta e situacion di vivienda na Hulanda. Hulandesnan na Hulanda mes no ta hayando vivienda facil, pues como studiante di Aruba si bo no ta inscribi pa hopi tempo e ta dificil pa haya vivienda. A pesar cu Arubahuis no ta esun responsabel pa busca vivienda, nan lo tin un papel si pa wak unda nan por yuda den esaki. Prome Minister a expresa cu a yega na cierto palabracion cu Arubahuis pa e diferente retonan cu tin, entre otro cu lo sigui delibera cu Minister di Enseñansa.

Finalisando, Prome Minister a bisa cu e tabata un bon reunion cu un grupo di personal di Arubahuis hopi motiva.